Hollywood yıldızları da kullanıyor! İşte en havalı ve şık salık saç modelleri...

Kadınların en gösterişli aksesuarı olan saçlar, doğru modeller tercih edildiğinde dış görünüşünüzde harikalar yaratabilir. Saçınız ister uzun ister kısa olsun, sizin için de uygun bir salık saç modeli var! Haydi birlikte inceleyelim!

PİN UP SAÇ MODELLERİ İLE FARKLI OL!

1950 ve 1960'ların feminen pin up tarzı saçları geri dönüyor. Büyük bukleler, yüz şeklini öne çıkaran modeller ve kusursuz duruşları ile günümüzde de oldukça sevilen pin up saç modellerini kesinlikle denemelisiniz.

Marilyn Monroe gibi pek çok moda ikonunda da karşılaşabileceğiniz pin up tarzı saçlar, modern yorumlamalarla karşımıza çıkıyor. Maşaları hazırlayın, 50'lere gidiyoruz!

KLASİK ÖRGÜLERDEN VAZGEÇ!

Saçı iki yana ayırıp örmek gibi klasik modelleri artık terk etme zamanı geldi! Örgülere hepimiz bayılıyoruz ama tüm saçı geren bir örgü yerine daha salaş modeller tercih edebilirsiniz. Saçınızı dilediğiniz şekilde salık bırakın, ardından saçınızın minik bir köşesinde küçük bir örgü yapın ve bu örgüyü dilediğiniz gibi şekillendirin.