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Hollywood yıldızları da kullanıyor! İşte en havalı ve şık salık saç modelleri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Saçını toplamaktan ve her gün aynı saç modelini yapmaktan bıkanları buraya alalım! Siz de saçınızı her topladığınızda kafanız çekiştiriliyormuş gibi hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Sizin için derlediğimiz bu salık saç modelleriyle, saçlarınızı bağlamak zorunda kalmadan her gün yeni bir saç modelini deneyebilir ve yeni bir tarz oluşturabilirsiniz.

Hollywood yıldızları da kullanıyor! İşte en havalı ve şık salık saç modelleri...

Kadınların en gösterişli aksesuarı olan saçlar, doğru modeller tercih edildiğinde dış görünüşünüzde harikalar yaratabilir. Saçınız ister uzun ister kısa olsun, sizin için de uygun bir salık saç modeli var! Haydi birlikte inceleyelim!

PİN UP SAÇ MODELLERİ İLE FARKLI OL!

1950 ve 1960'ların feminen pin up tarzı saçları geri dönüyor. Büyük bukleler, yüz şeklini öne çıkaran modeller ve kusursuz duruşları ile günümüzde de oldukça sevilen pin up saç modellerini kesinlikle denemelisiniz.

Marilyn Monroe gibi pek çok moda ikonunda da karşılaşabileceğiniz pin up tarzı saçlar, modern yorumlamalarla karşımıza çıkıyor. Maşaları hazırlayın, 50'lere gidiyoruz!

KLASİK ÖRGÜLERDEN VAZGEÇ!

Saçı iki yana ayırıp örmek gibi klasik modelleri artık terk etme zamanı geldi! Örgülere hepimiz bayılıyoruz ama tüm saçı geren bir örgü yerine daha salaş modeller tercih edebilirsiniz. Saçınızı dilediğiniz şekilde salık bırakın, ardından saçınızın minik bir köşesinde küçük bir örgü yapın ve bu örgüyü dilediğiniz gibi şekillendirin.

Örgünüz isterseniz salık saçlarınızın arasında belli belirsiz kaybolsun, isterseniz de alnınızdan bir şerit şeklinde geçsin. Hayal gücünüz kadar farklı model üretmek sizin elinizde!

HELENİSTİK SAÇLARIN ZARAFETİ

Hem doğal duran hem de görür görmez insanda hayranlık uyandıran nadir saç modelleri arasındadır helenistik saçlar! Bazen örgülerle bazen de göz kamaştırıcı saç aksesuarlarıyla dikkat çeken bu model, modası asla geçmeyenler arasında. Yüzünüze uygun bir helenistik saç modelini uyguladığınızda, siz de vazgeçemeyeceksiniz.

Saçlarınızı tarayın ve doğal haliyle bırakın, perçemlerinizi dilediğiniz şekilde ayırarak arkada gevşek şekilde birleştirin. Saçlarınızın gevşek olması oldukça önemlidir, bu sayede saç telleriniz aralardan düşecek ve doğal bir görünüm yaratacaktır. Helenistik tarzın olmazsa olmazı alın aksesuarlarını da ekleyebilirsiniz. Helenistik modellerin açık renkli saçlarda ayrı bir güzelliğinin olduğunu söylemeye gerek yok değil mi?

SAÇLARINIZI BANDANA VE KURDELERLE SÜSLEYİN!

Özellikle kısa saçlı kadınlarda sıklıkla tercih edilen bandana, kurdele, taç gibi saç aksesuarları; kısa saçlarınızı toplamadan bir arada tutmanıza yardımcı olur. Dilerseniz saçınızın minik bir kısmını salaş şekilde bağlayabilir ya da klasik bandana kullanımını tercih edebilirsiniz. Binlerce farklı model ve renk seçeneğiyle satın alabileceğiniz saç aksesuarları, saç tarzınızı tamamlamak için ideal bir yöntem. Son yıllarda gençler arasında popüler olan bandanalar, itiraf etmeliyiz ki çok da sevimli görünüyor.


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