Hollywood yıldızlarının ilginç güzellik sırları

Sizin için Hollywood ünlülerinin güzellik uğruna yaşadıkları tuhaf ve bağımlı oldukları eğilimleri bir araya getirdik.

Hollywood'un bağımlısı olduğu güzellik trendleri

1 / 11 Altın Yüz Maskesi İsrailli model Bar Refaeli, cildini parlak ve sağlıklı tutmak için tercihini 24 ayar altın bir sıvıdan yana kullanıyor. Maske, anti-inflamatuar, akne ve yaşlanma karşıtı olmasıyla biliniyor.

2 / 11 Takma dişler Hollywood gülüşü neredeyse herkes tarafından standart bir gereklilik haline geldi. Her bir dişin ön tarafına tutturulmuş olan bu ince porselen kabukları genellikle dişlerin büyüklüğünü, şeklini, rengini veya konumunu değiştirmek için kullanılıyor.

3 / 11 Ünlüler bu kaplamalar yerine daha çok diş implatlarını tercih ediyor. Diş implantları, gülüşünüzü iyileştirmek için daha radikal bir yoldur. İmplant oyulmuş diş kemiği içerisinde titanyumdan ve zirkonyum yapılma vidaların diş kemiğine yerleştirilmesiyle yeni bir diş kökü elde etme amacıyla yapılan bir tedavidir. Kaplamanın aksine, bu durumda, tüm doğal dişlerinizin çekilmesi hayatınızın geri kalanını yapay dişlerle geçirmeye hazır olmalısınız.

4 / 11 Vampir yüz Hollywood’da son dönemin en popüler gençleştirme uygulamalarından olan ve Kim Kardashian'ın bağımlısı olduğu vampir yüz germe formülünde, doktor kanınızdan trombositler alıyor ve bunları plazmayla bir araya getiriyor. Elde edilen solüsyon cilde enjekte ediliyor ve cildi içeriden yenilenmeye zorluyor. Tromobosit açısından zengin plazma alerji, enfeksiyon ve aşırı hassasiyet riskini ortadan kaldırıyor ve hasarlı cilt bölgeleri için iyileştirici bir faktör olarak hizmet ediyor.

5 / 11 Tayland yüz tokatlama tedavisi Tokatlanmak için 350 dolar verir misiniz? Taylandlı Qipao, iki yıl kadar önce başladığı mesleğinde, sıra dışı bir yöntemle müşterilerini güzel bir yüze kavuşturduğunu iddia ediyor. Qipao'yu diğer güzellik uzmanlarından ayıran en temel özellik, herhangi bir ilaç kullanmadan sadece yüze atılan tokat ile güzelleştirmesi. Taylandlı güzellik uzmanı herkesin cevabını aradığı genç kalmanın sırrını tokatta bulduğunu söylüyor. Qiapo, müşterilerine 4 seans sonunda yüzlerindeki değişimi görecekleri garantisini rahatlıkla verdiklerini ifade ederken, tokat tedavisi 15 dakika sürüyor. İlginç yöntem, bazı ünlü çevrelerde ise oldukça popüler.

6 / 11 Külkedisi ameliyatı Ayak parmaklarını kısaltan, yağ ve Botox enjekte ederek düz ayakları şekillendiren Sindirella ameliyatına başvuran kadın sayısı giderek artıyor. Bu popüler kozmetik prosedür ayakları yeniden şekillendiriyor, böylece kadınlar yüksek topuklu ayakkabılarla kolayca yürüyebilir.

7 / 11 Arı zehiri Arı zehiri içeren maske, Botoks'un tüm etkilerini iğne kullanmadan gerçekleştirir. Cambridge düşesi Kate Middleton'un da sıklıkla kullandığı bu tedavi şeklinin kırışıklıkları azalttığı belirtiliyor.

8 / 11 Velaterapia “Mum kesmesi” olarak da bilinen Velaterapia, ünlü yıldızların vazgeçilmez yöntemlerinden biri. Brezilyalı kadınların keşfettiği Velaterapia’da saçlar tutamlara ayrılıp kıvırılarak bir mum yardımı ile tutam çevresinde gezdirilir. Saçın kırıklarını ve zayıflıklarını tedavi ettiği öne sürülen bu işlem sonrasında saçlar makasla düzeltilir. Yakma işlemi saçları neme aç bir kıvama getirdiği için kesme işleminden sonra saçları yoğun bir şekilde bakım maskeleri ile derinlemesine nem ile tedavi edilir.

9 / 11 Salyangoz tedavisi Fransızlar salyangozları yerken, Hollywood'un ünlüleri onları cildine sürüyor. Ünlü yıldız Katie Holmes cildini pürüzsüz, yumuşak ve parlak tutmak için salyangoz balçık cilt bakım ürünleri kullanıyor. Bu yöntemin hasarlı dokuları onardığı, akneleri temizlediği ve kırışıklıkları giderdiği belirtiliyor.

10 / 11 Kırmızı şarap banyoları Uzmanlar bir bardak kırmızı şarap içmenin sağlık için faydalı olduğunu söylüyor, ama herkes bu içeceğin cildimize sağlayacağı faydaların farkında değil. Oyuncu Teri Hatcher duş aldığında banyosuna bir kadeh de şarap ekliyor. Bunun cildi yumuşak ve pürüzsüz hale getirdiğine inanılıyor.