Hong Kong'da protestocular, demokrasi yanlılarının zaferine rağmen tekrar sokaklarda

Diğer yandan körfezin diğer yakasındaki Victoria Limanı karşısında, 200'den fazla gösterici, Sheung Yuet ile Wang Chiu caddeleri arasındaki kavşağı işgal ederek araç trafiğini yaklaşık 20 dakika boyunca durdurdu.

Kentteki Central bölgesinde toplanan yüzlerce protestocu, hükümet aleyhine slogan attı. Bölgedeki Kowloon Körfezi yolunda trafiğin kısa süreliğine kesilmesine neden olan göstericiler, Hong Kong yönetimine siyasi reformları hayata geçirmesi ve polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurması çağrısı yaptı.

Güvenlik güçleri, öğrenci ve protestocuların işgal ettiği 10'dan fazla üniversite kampüsünün çoğunda kontrolü ele almış, işgal sadece Polytechnic Üniversitesi'nde devam etmişti.

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı.

Kentte hazirandan bu yana 5 binden fazla protestocu gözaltına alındı.

- Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Demokrasi savunucuları, başta Hong Kong'da adayların Pekin yönetimince belirlendiği seçim modeli olmak üzere, bölgedeki mevcut Çin kaynaklı pratiklerin söz konusu "bir ülke, iki sistem" ilkesine aykırı olduğu görüşünü savunuyor.

