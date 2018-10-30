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Honor Magic 2, AnTuTu’da ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.10.2018 11:22 | Son Güncelleme

Huawei’nin yan kuruluşlarından biri olan Honor tarafından tanıtılacak olan Honor Magic 2, AnTuTu’da ortaya çıktı. Böylece telefonun özellikleri de kesinleşmiş oldu.

Honor Magic 2, AnTuTu’da ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Huawei’nin 7nm üretim süreci ile geliştirdiği Kirin 980’den güç alan Mate 20 serisini tanıtmasının ardından sıra Honor’a geldi. Huawei’nin yan kuruluşlarından biri olan Honor, 31 Ekim’de uçtan uca ekrana sahip yeni amiral gemisi modeli Honor Magic 2 ile sahneye çıkacak.

Kısa süre önce ülkemizde de kurumsal olarak faaliyetlerine start veren Honor, 31 Ekim’de önemli bir etkinlik düzenleyecek. Honor’un gerçekleştireceği etkinlikte yeni amiral gemisi modelini Honor Magic 2’yi tanıtması bekleniyor.

Etkinliğe sayılı saatler kala Honor Magic2, AnTuTu’da ortaya çıktı. Böylece telefon hakkındaki bazı detaylar da kesinleşmiş oldu.

Buna göre Honor Magic 2 gücünü Kirin 980 yonga setinden alacak. Ayrıca 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip bir versiyonun gelmesi de söz konusu. Elbette farklı RAM ve dahili depolama alanı seçeneklerine sahip versiyonlar da olacaktır.

Öte yandan uçtan uca çentiksiz tam ekranla gelecek olan Magic 2’nin ekran çözünürlüğü de netleşmiş oldu. AnTuTu’ya göre Magic 2, 1080 x 2340 px çözünürlüğünde bir ekranla gelecek.

AnTuTu’da ortaya çıkan bir diğer detay ise Magic 2’nin kullanacağı işletim sistemi. Honor’un yeni amiral gemisi modeli kutudan ilk çıktığında Android’in son sürümü Pie ile çalışacak.

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Anahtar Kelimeler:
Honor Magic 2 AnTuTu

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