Honor Play Türkiye fiyatı belli oldu!

Türkiye’deki ilk oyuncu telefonu olan Honor Play, sadece Hepsiburada üzerinden mobil oyun tutkunları ile buluşuyor. Honor Play’in Türkiye’ye girişi, Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısında kamuoyuna duyuruldu. Bugünden itibaren e-ticaret platformu Hepsiburada üzerinden 2.799 TL fiyat etiketi ile piyasaya sürüldü. Oyunculara özel telefon

Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA fuarı kapsamında 30 Ağustos'ta tanıtılan oyuncu telefonu Honor Play, Türkiye pazarında satışa sunuluyor. Performans sınırlarını zorlayan Honor Play, yüksek hızlı ve 8 çekirdekli Kirin 970 işlemcisinden güç alıyor. 6.3 inç 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan devasa bir ekran, 8 çekirdekli Kirin 970 işlemci, EMUI 8.1 arayüzü, Android 8.1 işletim sistemi, oyunlarda üstün performans sunan GPU Turbo teknolojisi, AI 4D Smart Shock, AI 3D surround ses teknolojilerine sahip olan Honor Play, 16 + 2 MP çözünürlük sunan yapay zeka destekli dual kamerası ile her türlü beklentiyi rahatlıkla karşılıyor.

Mobil oyun tutkunları için özel olarak geliştirilen Honor Play, oyunlarda yüksek performans optimizasyonu sunan GPU Turbo özelliği, gerçek zamanlı görüntü ve ses tanıma teknolojisi SmartShock 4D, Histen 3D ses teknolojisi ile oyuncular için ultra geniş 3D ses desteği, Gaming Suite ile herkes için profesyonel bir oyun deneyimi ile ‘şimdi oyun zamanı’ diyor. Oyuncuların hızlı ve akıllı takım arkadaşı olacak Honor Play, oyunlardaki deneyimi üst düzey hale getirmek için özel olarak tasarlandı.

Honor Play Teknik Özellikleri



6.3 inç fullview 2340 x 1080 piksel ekran

19.5:9 ekran/gövde oranı

2.5D kıvrımlı tasarım

Yekpare metal gövde

EMUI 8.2.0 Arayüzü (Android 8.1)

Huawei Kirin 970 10nm, octa-core işlemci (4 x Cortex A73 2.36 GHz + 4 x Cortex A53 1.8 GHz)

ROM: 64 GB

RAM: 4GB

256 GB’a kadar destekleyen microSD bellek kartı yuvası

Deniz Mavisi ve Geceyarısı Siyahı renk seçenekleri

GPU Turbo özelliği

4D Smart Shock ile gelişmiş oyun deneyimi

AI 3D Surround ses deneyimi

3,750mAh pil : Ağır kullanımda 1.5 gün pil ömrü

3G: 23 saate kadar kullanım

Bekleme süresi: 16 güne kadar

Yapay zeka destekli AI 16MP + 2MP arka kamera, f/2.2 diyafram + f/2.4 diyafram, 220 kategoride 500’den fazla senaryoyu gerçek zamanlı tanıyabilme, 3D Portre Işıklandırması

16MP ön kamera, f/2.0 diyafram, AI Portre Modu, 3D Portre Işıklandırması

Kaynak: Teknolojioku

