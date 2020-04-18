Honor’un yeni uygun fiyatlı telefonu

Telefonda 6.5 inç büyüklüğünde 2340 × 1080 piksel çözünürlüğünde LCD ekran yer alıyor. Gücünü 4 x 2.2GHz Cortex-A73 +4 x 1.7GHz Cortex-A53 çekirdeklerinin oluşturduğu Kirin 710 yonga setinden alan telefonda 4 GB RAM yer alıyor.

128 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda microSD kart desteği sayesinde hafıza arttırım imkanı da yer alıyor. Telefonun en zayıf olduğu nokta kamera. Arka bölümünde 48 Megapiksel f/1.8 diyafram + 2 Megapiksel f/2.4 diyaframlı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 16 Megapiksel f/2.0 diyafram kamera bulunuyor.

Kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkarak hayal kırıklığı yaratan telefonda 3.750 mAh kapasiteli bataryaya yer verilmiş. Türkiye’de de satılmasını beklediğimiz bu model giriş-orta segmentte yer alacak. Tahminimize göre bu telefon kısa bir süre içerisinde Android 10 güncellemesi ile tanışacak.

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