Hoynat Adası turistlerin gözdesi oldu

Ordu'nun 'sakin şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesinde denizle karanın birleştiği yerde bulunan Hoynat Adası'nda, 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı tespit edildi. Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı nadir yerlerden olan Hoynat Adası'nın, kuş gözlemciliği açısından önemli bir potansiyele sahip olması nedeniyle turizme kazandırılması için de Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi tarafından projeler hazırlanıyor.

Depo ve sığınak olarak kullanılıyordu

Tarihte gemicilerin depo ve sığınak olarak kullandıkları bilinen ada, ev sahipliği yaptığı nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerini barındırması nedeniyle 'Önemli Kuş Alanı' olarak belirlendi. Girişlerin yasaklandığı ve kuşların yaşam alanı olarak bırakılan ada, yerli ve yabancı turistlerin de ziyaretçi akınına uğruyor.

'TURİZMİN GELİŞMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ' Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Hoynat Adası’nın her yıl yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun olarak ziyaret edildiğini, Karadeniz sahili boyunca birçok eşsiz doğal güzelliğin yanı sıra Hoynat Adası, Yason Burnu ve Timsah adasının da ilgi gördüğünü söyledi.

Nesli tükenmekte olan kuşların doğal ortamda üremesi için bir dizi tedbirler alındığını da belirten Güler, Hoynat Adası ile ilgili şunları söyledi: