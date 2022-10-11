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HP BIOS tuşu nedir? HP laptop BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

11.10.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açılımı İngilizcede Basic Input Output System ifadesine karşılık gelen BIOS, Türkçe olarak Temel Giriş Çıkış Sistemi anlamına gelir. Kalıcı bir sistemdir ve ROM bellekte saklanır. Bilgisayarlarda yaşanan her türlü sorun için BIOS sistemine başvurmak mümkündür. Her marka ve model için BIOS menüsüne ulaşma kısayol tuşu farklıdır. HP marka cihazlarda BIOS tuşuna F2, F6 ve F10 tuşları ile ulaşılır.

HP BIOS tuşu nedir? HP laptop BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

İçindekiler

  • HP BIOS tuşu nedir?
  • HP laptop BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

Bilgisayarların en önemli ögelerinden biri olan BIOS sistemi, cihazın çalışmasından sorumludur. Sistem ile donanımlar arasında bağlantı kurar. Kalıcıdır ve bilgisayara format atılsa dahi kaybolmaz. Yazılım sistemini hard disk dışından bir sistem üzerinde çalıştırmak için başlangıç sürücüsü belirler. Kullanılmayan donanım parçası varsa onu kapatır.

Birçok görev üstlenen BIOS sistemi farklı marka ve modeldeki bilgisayarlar için farklı kısayol tuşları ile ulaşılabilir bir sistemdir. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda da kısayol tuşu değişiklik gösterebilir. Genel olarak F2, delete, F10 tuşları aracılığı ile BIOS menüsüne ulaşmak mümkün olur.

HP BIOS tuşu nedir?

HP marka masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlarda BIOS sistemine girerek cihazın yaşadığı sorun düzeltilebilir. BIOS menüsüne ulaşmak için kısayol tuşu HP marka bilgisayarlar için F10 tuşudur.

Ön yükleme sırasını varsayılan ayarlara sıfırlayabilmek için şu adımlar uygulanır:

  • Bilgisayar yeniden başlatılır ya da açılır.
  • BIOS ayarları menüsüne girebilmek için ekran boşken F10 tuşuna basılır.
  • BIOS menüsüne girildikten sonra ön yükleme ayarlarına gidilir.

Masaüstü bilgisayarlar için System Configration, Türkçesi Sistem Yapılandırması ya da Boot Options ön yükleme seçenekleri ögesi seçilir. Ekrana düşen yönlendirmeleri takip ederek işlem yapılır.

HP laptop BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

HP marka ve dizüstü bilgisayarlar için de BIOS menüsüne ulaşmanın kısayol tuşları vardır. Bu kısayol tuşları modele göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak F10 tuşu ile kısayoldan BIOS menüsüne ulaşmak mümkündür. Bazı bilgisayarlar için kısa yoldan BIOS menüsüne girme tuşları F2 ya da F6 olabilir.

BIOS güncellemesi yapılırken birkaç aşama uygulanır. Bu aşamalar şu şekildedir:

  • USB belleği biçimlendirilerek dosya sistemi üzerinden NTFS seçilir.
  • İndirilen güncelleme USB belleğe kopyalanır.
  • Bilgisayar yeniden başlatılır.
  • Boot ardından Advanced alanındaki menüye geçilir.
  • Yazılım güncellemesi için Start East Flash seçeneğine geçilir.
  • Açılan pencereden harici hafızaya ulaşılır. Dosya çalıştırılır.
BIOS sıfırlama: BIOS ayarları sıfırlama nasıl yapılır?BIOS sıfırlama: BIOS ayarları sıfırlama nasıl yapılır?


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