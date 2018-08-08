HPV mikrobu cinsiyet ayırmıyor!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ceyhun Numanoğlu HPV aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Numanoğlu, HPV'nin cinsiyet ayrımı yapmadığına ve aşının önemine dikkat çekti.

HPV'nin insanlarda hastalık yapabilen yaklaşık 200 den fazla tipi olduğu ifade eden Doç. Dr. Ceyhun Numanoğlu, ''Bunlardan 13-14'ü yüksek riskli, yani kansere neden olan tipler; 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68'dir. HPV virüsü, cinsel olarak aktif kişilerin büyük bir kısmına hayatının bir döneminde bulaşabiliyor, yerleştiği yere ve tipine göre siğil ya da kansere dönen yaraların başlamasına neden olabiliyor. Yine bu kişilerin büyük bir kısmında ise 2 yıl içerisinde vücudun doğal savunma mekanizmaları tarafından virüs vücuttan temizleniyor'' diye konuştu.

RAHİM AĞZI KANSERLERİNİN EN BÜYÜK NEDENİ HPV VİRÜSÜ

"İstatistiki veriler Türkiye'deki HPV pozitifliğinin yaklaşık yüzde 4 civarında olduğunu gösteriyor" diyen Doç. Dr. Numanoğlu, ''En sık görülen tipler ise 16, 51, 31 ve 52'dir. Türkiye' de her yıl yaklaşık bin 800 kadın rahim ağzı kanserine yakalanıyor ve bunların da yüzde 100'e yakın oranda nedeni HPV virüsü. Kadınlar ve erkeklerde görülen genital siğillerin ise çok daha yaygın olduğunu söylemek olası'' açıklamasında bulundu.