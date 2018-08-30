HSBC, Türkiye’deki fırsatları anlatmak için Çin’de roadshow’a çıkıyor

İSTANBUL (AA) - HSBC tarafından organize edilen ve “Kuşak ve Yol” girişimi kapsamındaki fırsatların mercek altına alınacağı MENAT Roadshow'a, HSBC Türkiye’den katılacak üst düzey yönetim ekibi, Türkiye’nin potansiyelini Çinli şirketlere ve yatırımcılara aktaracak.

HSBC'den yapılan açıklamaya göre, HSBC Grubu tarafından 21. yüzyılın en büyük kalkınma projesi olan “Kuşak ve Yol” temalı MENAT (Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye) Roadshow 2018, 3-7 Eylül'de Çin’in Pekin, Şanghay ve Guangzhou şehirlerinde gerçekleştirilecek.

“Kuşak ve Yol” girişiminin MENAT Bölgesi için taşıdığı ticaret ve yatırım fırsatlarının değerlendirileceği Roadshow’a 200’ü aşkın kurum temsilcisi ve sektör lideri katılacak. Roadshow’a HSBC Türkiye’den katılacak üst düzey yönetim ekibi, Çinli şirketlere ve yatırımcılara Türkiye’deki yatırım ve ticaret fırsatlarına ilişkin bilgiler aktaracak.

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- Türkiye’ye özel oturum

Ekonomilerinin toplam büyüklüğü küresel ekonominin 3'te 1'i olan ve Türkiye dahil 70’in üzerinde ülkeyi kapsayan “Kuşak ve Yol” girişimi odağıyla düzenlenen MENAT Roadshow’da, altyapı, ticaret, yatırım, hizmetler, tedarik zinciri ve Çin para birimi RMB kullanımı konularında MENAT-Çin ekonomik ilişkileri masaya yatırılırken, “Kuşak ve Yol” girişimi kapsamındaki ticari iş birliğinin dünya ticaretini ne yönde şekillendireceği konusunda yol haritası çizilecek.