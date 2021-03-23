Huawei HarmonyOS için geri sayıma geçti

Bilindiği üzere Huawei uzun bir süredir yeni mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Eğer büyük bir aksilik yaşanmazsa Huawei’nin kendi mobil işletim sistemini önümüzdeki nisan ayında yayınlaması bekleniyor.

Malum, son 2 yıldır çıkan Huawei cihazlarında Google Play da dahil olmak üzere pek çok Google servisi yer almıyor. Google servislerinin yer almadığı bir Android işletim sistemi de kullanım açısından pek elverişli değil.

Bu durumun varlığını kabul eden Huawei de kendi mobil işletim sistemini geliştirmek için bazı somut adımlar atmıştı.

HarmonyOS’in şüphesiz en önemli silahı App Gallery olacak. Huawei App Gallery’nin büyüyebilmesi için hatırı sayılır meblağlar harcadı. Kısa bir sürede pek çok popüler uygulama Huawei’nin dijital mağazasında kendisine yer buldu.

App Gallery’nin uygulama yönünden tatmin edici seviyeye gelmesi muhtemelen HarmonyOS’in en büyük avantajı olacak. Peki HarmonyOS’i alan ilk modeller hangileri olacak?

HARMONYOS'U ALACAK İLK MODELLER

Ortaya çıkan bilgilere göre HarmonyOS’i alan ilk cihazlar Mate 40 serisi, P40 serisi ve Mate X2 olacak. Muhtemelen ilerleyen dönemde diğer Huawei cihazları da yeni mobil işletim sistemine geçiş yapacaktır. HarmonyOS’in gelmesiyle birlikte EMUI da tarih olacak.

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