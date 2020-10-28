Huawei müşteri hizmetleri numarası, teknik destek hattı

Huawei ürettiği akıllı telefonlar ile adını duyuran ve büyük beğeni toplayan bir şirket olarak bilgisayarları ve kulaklık gibi diğer teknolojik cihazları ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Huawei ürünlerinden performans olarak amaçlanan kullanıma uyanı bulmak, ürünlerin genel teknik özellikleri ile ilgili bilgi almak, seçilen ürünü satın almak ve satış sonrası destek için Huawei müşteri hizmetleri ile iletişim kurmak gerekebiliyor. Satın alınan ürünlerin garanti süresini ve Huawei servis merkezlerini öğrenme gerekliliği de doğabiliyor. Tüm bu durumlarda Huawei ile hangi kanallardan iletişime geçilmesi gerektiğini, telefon ve internet üzerinden hangi işlemlerin yapılabileceğini yazımızda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.
Huawei iletişim için kullanabileceğiniz ilk yöntem Huawei destek hattı ile iletişime geçmektir. Bunun için aramanız gereken numara 444 79 88'dir. Bu numarayı aradığınızda yönlendirilebileceğiniz konular şunlardır:
l Online mağaza ile ilgili sorular
l Huawei uygulamaları ve Huawei kimlik ile ilgili sorular
l Mate ve P serisi telefon desteği
l Matebook desteği
l Diğer ürün desteği
Bu konularla ilgili size söylenen rakamı tuşladığınızda ilgili birime yönlendirilerek işlemlerinize devam edebilirsiniz. Eğer bilgi almak istediğiniz konular otomatik olarak bilgi verilebilecek konular ise farklı tuşlamalar yapmanız istenebilir ve size otomatik olarak bilgi aktarılır. Fakat Huawei müşteri temsilcisi ile görüşmek istiyorsanız yapılan yönlendirmeleri takip ederek uygun rakamı tuşlamanız gerekir. Huawei müşteri hizmetleri her gün saat 09:00-20:00 saatleri arasında hizmet verir. Bu saatler dışında aradığınız takdirde görüşme sağlamanız mümkün değildir.
Huawei Türkiye iletişim numarası olan 444 79 88 aynı zamanda Huawei şikayet hattıdır.
Huawei'nin online alışveriş amaçlı, tüketiciler için desteğe yönelik ve servis gibi farklı konulara dair farklı web sayfaları bulunuyor. Bu web sayfalarına aşağıda paylaşmış olduğumuz bağlantılar aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Huawei müşteri hizmetlerine yazılı olarak ulaşmak için aşağıda vermiş olduğumuz link üzerinden ilerleyerek iletişim formu da oluşturabilirsiniz. Sorunlar, şikayetler, online mağaza, Google, PC içerikleri ve sorgulama konularından herhangi birini seçerek adınızı ve cep telefon numaranızı da girdikten sonra talebinizi yazabilirsiniz. Konuyla alakalı olarak tarafınıza geri bildirim yapılacaktır.
Huawei online alışveriş sitesi için TIKLAYINIZ!
Huawei tüketici destek sitesi için TIKLAYINIZ!
Huawei iletişim formu oluşturmak için TIKLAYINIZ!
Huawei'nin web sitesinde yer alan canlı destek hizmetinden faydalanarak talep ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Aşağıda yer alan bağlantıya tıkladığınızda Huawei iletişim sayfası karşınıza çıkar. Bu sayfanın alt kısmında yer alan canlı destek sekmesine tıklayarak ad, soyad ve e-posta bilgilerinizi girdikten sonra destek almak istediğiniz konuyu seçerek devam edebilirsiniz. Yapacağınız anlık konuşmalarla işlemlerinizi hızlı bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz.
Huawei canlı destek için TIKLAYINIZ!
Huawei marka cihazınızın garantisini sorgulamak ve sorularınıza cevap almak istediğinizde müşteri hizmetlerine ulaşabileceğiniz gibi online yöntemlere de başvurabilirsiniz. Cihazınızın garanti bilgilerine aşağıda paylaştığımız bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Dilerseniz yine aşağıda yer alan link üzerinden servis talep formu da oluşturabilirsiniz. Burada bulunan bilgilere göre cihazınızı servise kargo yoluyla gönderebilir ve tamir edilmesini sağlayabilirsiniz.
Huawei servis merkezlerinden size en yakın olanı bulabilmek için de aşağıda paylaştığımız bağlantıdan faydalanabilirsiniz. Garanti koşulları ile ilgili tüm bilgiler aşağıda verdiğimiz adreste kapsamlı bir şekilde verilmiştir. Bu bilgileri okuyarak da aklınızda bulunan garanti süreci ile ilgili sorulara cevap bulabilirsiniz.
Huawei garanti sorgulama işlemi için TIKLAYINIZ!
Huawei servis talep formu oluşturmak için TIKLAYINIZ!
Huawei servis merkezi sorgulamak için TIKLAYINIZ!
Huawei garanti politikası için TIKLAYINIZ!
Huawei cihazınızla ilgili destek alabilmek için bir diğer alternatifiniz de Huawei destek uygulamasını kullanmaktır. Cihazınızda destek bölümünü açarak aşağıda yer alan link üzerinden QR kodunu okuttuğunuzda Huawei destek uygulamasını indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.
Huawei destek uygulamasını QR kod okutarak indirmek için TIKLAYINIZ!