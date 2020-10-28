Huawei müşteri hizmetleri numarası, teknik destek hattı

Huawei ürettiği akıllı telefonlar ile adını duyuran ve büyük beğeni toplayan bir şirket olarak bilgisayarları ve kulaklık gibi diğer teknolojik cihazları ile de dikkat çekmeye devam ediyor. Huawei ürünlerinden performans olarak amaçlanan kullanıma uyanı bulmak, ürünlerin genel teknik özellikleri ile ilgili bilgi almak, seçilen ürünü satın almak ve satış sonrası destek için Huawei müşteri hizmetleri ile iletişim kurmak gerekebiliyor. Satın alınan ürünlerin garanti süresini ve Huawei servis merkezlerini öğrenme gerekliliği de doğabiliyor. Tüm bu durumlarda Huawei ile hangi kanallardan iletişime geçilmesi gerektiğini, telefon ve internet üzerinden hangi işlemlerin yapılabileceğini yazımızda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.

Huawei Müşteri Hizmetleri

Huawei iletişim için kullanabileceğiniz ilk yöntem Huawei destek hattı ile iletişime geçmektir. Bunun için aramanız gereken numara 444 79 88'dir. Bu numarayı aradığınızda yönlendirilebileceğiniz konular şunlardır:

l Online mağaza ile ilgili sorular

l Huawei uygulamaları ve Huawei kimlik ile ilgili sorular

l Mate ve P serisi telefon desteği

l Matebook desteği

l Diğer ürün desteği