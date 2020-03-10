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Huawei P40'ın ilk resmi görselini paylaştı! Dikkat çeken kamera detayı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.03.2020 10:49 | Son Güncelleme

Huawei 26 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı Huawei P40 serisinin basın görselini paylaştı. Basın görselinde P40'ın kameralarına odaklanan Huawei, etkinlik hakkında beklenen bir önlemi daha duyurdu. İşte Huawei'nin o duyurusu ve Huawei P40'ın basın görseli...

Huawei P40'ın ilk resmi görselini paylaştı! Dikkat çeken kamera detayı

Huawei P40, Huawei'nin Huawei Mate Xs'i tanıttığı etkinlikte Huawei tarafından ilk kez gündeme gelmişti. Dev firma 26 Mart'ta Fransa'nın başkenti Paris'te yeni bir etkinlik düzenleyeceğini duyurmuş, tüm otoriteler de bu etkinlikte Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'nun tanıtılacağına kesin gözüyle bakmaya başlamıştı. Nitekim Huawei bugün tüm bunları 'kısmen de olsa' doğruladı ve Huawei P40'ın ilk resmi görselini meraklılarıyla paylaştı.

İŞTE HUAWEİ P40 SERİSİNİN İLK GÖRSELİ

Huawei'nin paylaştığı basın görselinde Huawei P40 serisinin kamera çıkıntısını görüyoruz. Oldukça büyük bir alanı kaplıyor gibi görünen Huawei P40 serisinin kameraları Huawei tarafından da odak noktası haline getirilmiş durumda. Zira, kamera çıkıntısının yer aldığı görselin hemen altında #VisionaryPhotography (Vizyoner Fotoğrafçılık) hashtagı yer alıyor. Bu da Huawei'nin telefonun kameralarıyla ne kadar iddialı olduğunu gösteren bir başka detay oluyor.

Huawei P40

ETKİNLİK İÇİN KORONAVİRÜS DEĞİŞİKLİĞİ

Haberimizin hemen başında Huawei'nin tüm bunları kısmen de olsa doğruladığını söylemiştik. Zira, 26 Mart'ta Fransa'da düzenlenmesi planlanan etkinliğin katılımlı etkinlik olması bekleniyordu. Fakat Huawei'nin P40 etkinliği de koronavirüs salgınından nasibini aldı. Huawei, söz konusu etkinliğin çevrimiçi olarak gerçekleştirileceğini duyurdu. Yani Huawei Mate Xs etkinliğinde olduğu gibi Huawei P40 serisini de internet üzerinden yapılacak bir canlı yayın ile tüm dünya ile paylaşacak.

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