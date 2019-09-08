HABER

Hükümlüler bin 480 okulu yeni eğitim dönemine hazırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 11:32 | Son Güncelleme

Denetimli serbestlik kapsamındaki 13 bin 301 hükümlü boya, tadilat ve temizlik işlerini yaptıkları bin 480 okulu yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirdi

Denetimli serbestlik kapsamındaki 13 bin 301 hükümlü, boya, tadilat ve temizlik işlerini yaptıkları bin 480 okulu yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirdi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, denetimli serbestlik bünyesindeki hükümlüler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öncesinde 25 Haziran'da başlatılan çalışmalarda okulları yeni eğitim öğretim yılı için hazırladı.

Bu kapsamda 13 bin 301 hükümlü, çocukların okullarda bulunmadığı yaz döneminde bin 480 okulun boya, tadilat, ve temizlik işlerini tamamladı.

Gelen talepler doğrultusunda bazı okullarda detaylı olarak hijyenik temizlik de yapan hükümlüler, lavabolar, kalorifer petekleri ve sıraları okulların durumuna göre deterjanlarla temizlendi.

PARTNERMarmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!Marmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!
Caretta caretta sahiline traktörle girdi, görevlilere 'Sizi gömerim' dediCaretta caretta sahiline traktörle girdi, görevlilere 'Sizi gömerim' dedi
Okul alışverişini son güne bırakanlar mağazaları doldurduOkul alışverişini son güne bırakanlar mağazaları doldurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı Hükümlüler bin 480 okulu yeni eğitim dönemine hazırladı

En Çok Okunan Haberler

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Ambulans ambulansı kovaladı! Mersin'de akılalmaz olay!

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayvalık'ta Sahil Güvenlik şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Son dakika! Kadıköy'de taksiye ateş açıldı

Kadıköy'de silahlı saldırı!

Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da feci kaza! Motosiklet aracın altında kaldı!

Elazığ'da feci kaza! Motosiklet aracın altında kaldı!

İstanbul'da polis değnekçilere kabus gibi çöktü! İşte operasyonda son durum!

İstanbul'da polis değnekçilere kabus gibi çöktü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.