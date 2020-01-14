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  4. Hükümlülere iş makinesi operatörlüğü ve sondörlük eğitimi verilecek

Hükümlülere iş makinesi operatörlüğü ve sondörlük eğitimi verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 17:34 | Son Güncelleme

ADALET Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hükümlülere iş makinesi operatörlüğü ve sondörlük eğitimleri verilecek.

Özkan ARSLAN- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hükümlülere iş makinesi operatörlüğü ve sondörlük eğitimleri verilecek. Eğitimi tamamlayarak sınavda başarılı olanlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 'İş Makinesi Operatörlük Yetki Belgesi' almaya hak kazanacak.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Etlik Eğitim Merkezinde düzenlen programa, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, bakanlık bürokratları ile eğitim alan hükümlüler katıldı. Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, burada yaptığı konuşmasında, verilen eğitimler sayesinde hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasının sağlandığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığının, hükümlülere yönelik iş makinesi ve sondörlük, tarım ve hayvancılık eğitimleri, tarımsal alanların sulama ihtiyaçlarının giderilmesi ve daha birçok konuda kendileri ile iş birliğine gittiğini söyleyen Bakan Yardımcısı Kuş, "Bugün itibarıyla ülkemizin her bir köşesinde yer alan 309 işyurdu müdürlüğü bünyesinde oluşturulan atölye ve tesislerde faaliyet gösteren İşyurtları Kurumu, 180'den fazla meslek alanına ilişkin iş kolunda iş başı mesleki eğitim vermekte. Bu eğitimi üretime dönüştürerek daha gerçekçi, tutuklu ve hükümlülerin salıverilmesi sonrası yaşamlarını idame ettirebilecekleri, istihdama yönelik meslek dallarına yönelmeleri ve bu mesleklere ilişkin belge sahibi olmalarına yönelik faaliyet yürütmekteyiz. İşyurtları Kurumu bugün itibarıyla yılda 60 bin hükümlüye meslek eğitimi vermesiyle ülkenin yetişkin eğitimi yapan en büyük kurumları arasında bulunmakta; mobilyadan tekstile, el sanatlarından kuyumculuğa, tarım ve hayvancılıktan gıda üretimine kadar birçok alanda yapmış olduğu üretimlerle de marka haline gelmiş durumdadır" dedi.
'SINAVDA BAŞARILI OLANLAR BELGE ALACAK'
Bakan Yardımcısı Kuş, operatörlük eğitiminin verildiği DSİ tesislerinde, 76 saat süreli eğitimin bir bölümünün teorik bir bölümünün de araç başında pratik olarak verildiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Ayrıca gerçeğe çok yakın araç kullanma deneyimleri sunan modern simülatörler kullanılmak suretiyle hükümlü kursiyerlere, her türlü iklim ve yol koşulunda iş makinesi kullanımına ilişkin zengin öğrenme imkanı sunulmaktadır. Eğitimi tamamlayarak sınavda başarılı olanlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı İş Makinesi Operatörlük Yetki Belgesi almaya hak kazanacaktır."
Bakan Yardımcısı Kuş, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde bugün başlatılan sondörlük eğitimlerinin de 25 gün süreceğini, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanların uluslararası geçerliliğe sahip sandörlük sertifikası alacağını kaydetti.
'BU TÜR PROJELERE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise her iki bakanlık arasında yapılan iş birliği protokolünün çok değerli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu tür işbirlikleri ülkemizin gelişimine katkı sağlamakta. Hükümlüleriminiz toplumsal hayata tekrar dönmesi ve uyum sağlaması adına yürütülen bu projeye bizim de katkı sağlamamız çok önemli. Biz bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz. Çünkü iş yurtlarının ve açık cezaevlerinin tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri Tarım ve Orman Bakanlığıyla ilgili. İnşallah bu iş birliği protokollerinin sayısını çoğaltacağız" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından iki bakan yardımcısı merkezdeki simülatörleri denedi ve iş makinelerini kullandı. Hükümlülerde kendilerine sunulan eğitimden dolayı mutlu olduklarını söyleyerek, iki bakanlığa teşekkür etti.

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