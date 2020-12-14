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Hükümsüz'de Özgü Namal yerine Burçin Terzioğlu kadroya dahil oldu

14.12.2020 16:47 | Son Güncelleme:
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Hükümsüz'de Özgü Namal yerine Burçin Terzioğlu kadroya dahil oldu

Kısa süre önce eşinin ani ölümüyle sarsılan Özgü Namal oyunculuğa geri dönmeye hazırlanıyordu. Namal'ın son anda kadrodan ayrılmasının ardından ünlü oyuncunun yerine Burçin Terzioğlu geldi!

Geçtiğimiz ekim ayında eşi Ahmet Serdar Oral'ın vefatıyla sarsılan Özgü Namal, seti İstanbul'dan İzmir'e alınan 'Hükümsüz' dizisinde ayrılmaya karar verdi.

Ünlü oyuncu, yedi yıl sonra setlere dönmeye hazırlanıyordu. Özgü Namal'ın kadrosundan ayrıldığı Exxen'de yayınlanacak Hükümsüz dizisinin başrol oyuncusu Burçin Terzioğlu oldu.

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Birsen Altundaş'ın haberine göre: dış mekan çekimleri İzmir'de başlayan "Hükümsüz" dizisinde Burçin Terzioğlu'na başrollerde Alican Yücesoy, Hande Doğandemir ve İsmail Hacıoğlu eşlik edecek.

HÜKÜMSÜZ'ÜN KONUSU

Oğulcan Kırca, Mert Dikmen ve Fulya Özcan'ın kaleme aldığı diziyi Ömer Faruk Sorak yönetecek. Ünlü isimlerin de konuk olacağı, kadına şiddeti anlatacak olan dizinin sloganı ise bir hayli etkileyici: Engellenebilir her ölüm cinayettir.

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otur çocuklarına bak ne yapacaksın dizileri paramı ihtiyacınız var.

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