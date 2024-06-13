Hülya Avşar Kıbrıs'ta coştu... Önce çılgınca dans etti, sonra Cumhurbaşkanı korumasına laf attı! 'Bu sefer buldum galiba'

Her açıklaması ve yaptığı olay olan ünlü isim Hülya Avşar bu defa Kıbrıs'ta adından söz ettirdi. Bir derginin ödül töreninde sahne alan Avşar, ilginç dansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sahnede adeta kendisinden geçen Avşar'ın dansı hiç beğenilmedi. Ünlü isme sosyal medyada; 'Hiç olmamış', 'Bu ne şimdi?', 'Dans ettiğini mi sanıyor' gibi yorumlar yapıldı.

'ÇOK HOŞSUN'

Dansının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın korumasına laf atan Avşar'ın o anları da geceye damga vurdu. Avşar korumasına "Çok hoşsun" dedi ve izleyenlerine de dönerek "Bu sefer buldum galiba" şeklinde espri patlattı.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Kahkaha tufanının yaşandığı o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Avşar kızına bu defa 'yapmış yine şovunu', 'rahat duramamış', 'resmen yürümüş' gibi yorumlar geldi.