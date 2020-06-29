Hurma diyeti nedir, nasıl yapılır?

Lif oranı oldukça yüksektir. Bu sayede tüketildiğinde uzun süre tok tutar, sindirime yardımcı olur, bağırsak hareketlerinin hızlanmasını sağlar. Aynı zamanda kan şekerini düzenleyen hurmanın glisemik endeksi düşük olduğu için yarattığı tokluk hissi daha uzun sürelidir. Kilo vermeye pek çok yönden yardımcı olabilecek niteliklere sahiptir. Yapılan araştırmalara göre hurma tüketiminin yalnızca metabolizma değil psikoloji üzerinde de olumlu etkilere sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Gerginliği ve stresin olumsuz etkilerini azaltır.

Hem düşük kalorili hem de besleyici bir besin maddesi olan hurma ile diyet yapmak oldukça sağlıklı ve de lezzetli bir süreci kapsar. Hurma detoksu, diyet programı boyunca günde 21 adet hurma tüketilmesi esasına dayalıdır. Bu da günlük ortalama 900 kalorilik enerji alınması anlamına gelir. Lif ve mineral kaynağı olan hurma ile birlikte protein kaynağı olan yoğurdun da sağlık açısından birçok faydalı özelliği mevcuttur. 100 gram yoğurt 58 kaloridir. Diyet süresinde günde 3 kase yoğurt tüketilmesi önerilir. Bu da yoğurttan günlük 175 kalorilik enerji alınacağı anlamına gelir.