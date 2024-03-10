Hurmanın faydaları nelerdir? Günde kaç tane hurma yemek gerekir, hurma bağırsaklara iyi gelir mi?

Palmiye ağacının bir meyvesi olarak karşımıza çıkan hurma, hem yaş hem de kuru hâliyle yenebilme özelliğini taşımaktadır. Özellikle yaygın olarak kurutulmuş hâli daha sık tüketilmektedir. Doğal şeker görevini gören hurma, doğru miktarda tüketildiğinde sağlık açısından sayısız fayda sağlamaktadır. Özellikle mübarek Ramazan ayında gerek sahur gerekse iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer almaktadır.

Hurmanın faydaları nelerdir?

Hurma gerek vitamin gerekse mineraller yönünden zengin bir meyve türüdür. Palmiye ağacı üzerinde yetişen bu meyvenin bünyesinde bol miktarda B vitamini ve türevleriyle birlikte A vitamini ve C vitamini de bulunmaktadır. Vitaminlerin yanı sıra ayrıca magnezyum, demir, manganez, bakır, potasyum, selenyum, demir gibi çeşitli minerallerde içermektedir. Genellikle kuru formu daha fazla tüketilen hurmanın yaş formu da mevcuttur. Hurma kendiliğinden tatlı bir tada sahip olduğundan şeker yerine geçen sağlıklı bir meyvedir. Bu bağlamda hurmanın faydaları genel olarak şu şekildedir:

İçeriğinde bulunan C vitamini sayesinde bağışıklık güçlendirici etkiye sahiptir.

Lifli yapısından dolayı sindirim sistemini sağlığına iyi gelir.

Şeker yerine geçtiği için doğal tatlandırıcı özelliği vardır.

Kronik rahatsızlıkların gelişimini engelleyici etkisi, yaş hurmanın faydaları arasında bulunur.

İçeriğinde yer alan magnezyum minerali sayesinde hafızanın güçlenmesine yardımcı olur.

Kan şekeri düzeyinin korunmasında önemli bir rol oynar.

Beyin sağlığını koruyucu özelliği, yaş Medine hurmanın faydaları arasındadır.

Vücuda zarar verme oranı yüksek olan serbest radikallerden koruma özelliği vardır.

Kansızlık, yorgunluk, stres gibi problemlerin giderilmesinde etkilidir.

Cilt sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, kuru hurmanın faydaları arasında yer almaktadır.

Günde kaç tane hurma yemek gerekir?

Hurma sağlık açısından çok faydalı bir meyve olarak bilinmektedir. Düzenli olarak hurma yenmesi, birçok hastalığa yakalanma riskini düşürmede etkilidir. Uzmanlar gün içerisinde 1 veya 2 tane kadar hurma yenmesini tavsiye etmektedir. Ancak alerjik bünyeye sahip olan bireylerde bazı reaksiyonlar söz konusu olabileceğinden hurma tüketmeden önce uzman bir doktor görüşü alınması önemlidir. Hurma doğru oranda yenildiği zaman sağlık için son derece faydalıdır. Hurmanın iyi geldiği hastalıklar arasında kalp ve damar hastalıkları gelmektedir. Hurmanın içerisinde flavonoidler, fenolik asit ve karotenoidler olmak üzere 3 önemli antioksidan bulunur. Bu antioksidanların kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Kalp ritmini ve tansiyonu düzenleyici etkileri, hurmanın faydaları arasındadır. Ayrıca anemi, kemik erimesi, Alzheimer gibi birçok rahatsızlığa yakalanma riskini düşürücü etkisi mevcuttur.

Her gün hurma yersek ne olur?

Her gün hurma yemenin insan sağlığı üzerinde çok sayıda yararı vardır. Hurmanın içerisinde birçok vitaminin yanı sıra çeşitli mineraller de bulunmaktadır. Bu minerallerden biri magnezyumdur. Her gün hurma tüketildiğinde günlük gerekli olan magnezyum ihtiyacı karşılanabilir.

Antioksidan yönünden zengin olan bu meyve ile ilgili bazı bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Bu bilimsel çalışmalar neticesinde bu meyvenin kalp sağlığına iyi geldiği ispatlanmıştır. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini düşünen hurma aynı zamanda beyin sağlığının korunmasına da yardımcı olmaktadır. Vitamin yönünden de zengin olduğundan vücutta biriken mikrop ve bakterilere karşı mücadeleci özelliği vardır. Ayrıca bünyesinde yer alan beta karoten bileşiğinden kaynaklı göz ile ilgili hastaların görülme oranını büyük ölçüde azaltmaktadır. Tok tutucu özelliği ile enerji verme etkisi, sabah hurmanın faydaları arasındadır.

Hurma bağırsaklara iyi gelir mi?

Hurma meyvesi, lif açısından zengin meyve türlerinden biridir. Lifli yapısından kaynaklı bağırsak sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadır. Sindirim sistemi üzerinde birçok olumlu etkisi bulunan hurma düzenli olarak tüketildiğinde bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

Kilo verme sürecinde de destekleyici özelliği bulunan hurmayı aşırı miktarda tüketmemek gerekir. Halsizlik, stres gibi olumsuz faktörlere karşı da koruyucu nitelikleri bulunan hurmanın gerektiğinden fazla yenmesi, istenmeyen yan etkilerin görülmesine yol açabilir. Özellikle bazı bireylerin hurma içerisinde bulunan bileşenlere karşı alerjisi olabilir.

Alerjik bir yapıya sahip olan kişilerde burun akıntısı, hapşırma, göz bölgesinde kızarıklık gibi belirtiler görülebilir. Bu yüzden alerjik bünyeye sahip olanların hurma yemeden önce uzman bir hekime danışması yararlı olabilir.





