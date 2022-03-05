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Hüseyin Elmalıpınar son yolculuğuna uğurlandı! 'Keşke bu kadar hakkını yemeselerdi'

05.03.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kolpaçino', 'Ezel' ve 'Kutsal Damacana' gibi birçok projede rol alan Hüseyin Elmalıpınar, dün yolda yürüdüğü sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 51 yaşında vefat eden sanatçı için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan oyuncu dostları, camianın vefasızlığına sitem etti.

Hüseyin Elmalıpınar son yolculuğuna uğurlandı! 'Keşke bu kadar hakkını yemeselerdi'

Şişli Feriköy Mahallesi'nde yürüdüğü sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Hüseyin Elmalıpınar için bugün öğle vakti Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye sanatçının ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve arkadaşları katıldı. Cemevindeki törenin ardından Hüseyin Elmalıpınar, defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

"SANAT CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Elmalıpınar'ın sevenlerine sabır dileyerek, "Üzüntülüyüz. Hüseyin kardeşimle dertleşme imkanımız olmuştu. İstanbul'umuzun önemli bir sanatçısıydı. Hayatı boyunca dik bir duruşu vardı. Sanat camiamızın başı sağ olsun" dedi.

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"PARASINI ALAMADIĞINI BİLİYORUM"

Oyuncu Abidin Yerebakan, "Keşke bu kadar insana kırgın gitmeseydi. Keşke onun hakkını bu kadar yemeselerdi. Parasını alamadığını biliyorum. Hiçbir zaman hak ettiğini alamadı. İnsani tarafı her şeyden öndeydi. Allah sevdiği kulunu erken alırmış. Böyle aktörler kolay yetişmiyor" şeklinde konuştu.

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"BİRLİKTE ÇOK ROL ALDIK"

Oyuncu Ahmet Talay, "Rabbim rahmetindeki gönül şefkati hiç kaybolmadan cennetin yolculuğuna Allah onu kabul eder inşallah. Hüseyin kardeşimle birlikte çok rol aldık, erken gidenlerden oldu. Mekanı cennet olsun" dedi.
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"ÇOK İNCE RUHLU BİR KİŞİLİĞİ VARDI"

Hüseyin Elmalıpınar’ın çok ince ruhlu bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyen Mekin Sezer ise “Diyecek çok bir şey yok. TRT’de Hüseyin Ağabey ile beraber çalışmıştık. Çok ince ruhlu, çocuk kalbini hepimize gösteren bir kişiliği vardı. Başımız sağ olsun. Bunca insan, bunca kalabalık burada onun için toplandı. Üzgünüz” dedi.

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