Husilerden Suudi Bakan Cubeyr'in Yemen'le ilgili açıklamalarına tepki

İSTANBUL (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr'in Yemen ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Cubeyr'in açıklamalarını "provokasyon" olarak değerlendiren Husiler, geleceklerini sadece Yemen halkının belirleyeceğine işaret etti.

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Abdulmelik el-Acri, yazılı açıklamada, "Dış tarafların, Husilerin Yemen'in geleceğindeki rolünden bahsetmesi ve bunu bir ihsanda bulunma gibi sunmaları bir provokasyondur." ifadesini kullandı.

Acri, "Bu kabul etmediğimiz bir hakarettir. Kendi geleceklerini ve rollerini belirleme hakkının Yemenlilere ait olduğunu anlamalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi büro üyesi Ali el-Kahum da Cubeyr'e tepki göstererek, "Cubeyr, Yemenlilerin ne yapması gerektiğini söylemeden önce ABD'lilerin, Siyonistlerin ve onu koruyanların ipotek altına aldığı kendi rejimlerinin durumuna bakmalı." yorumunu yaptı.

Kahum, Yemenlilerin, liderleri ve halkıyla her ne şekilde olursa olsun hegemonyayı ve vesayeti kabul etmeyeceğini belirtti.