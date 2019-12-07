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Husilerden Suudi Bakan Cubeyr'in Yemen'le ilgili açıklamalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 12:06 | Son Güncelleme

Husilerden Suudi Bakan Cubeyr'in Yemen'le ilgili açıklamalarına tepki

İSTANBUL (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr'in Yemen ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Cubeyr'in açıklamalarını "provokasyon" olarak değerlendiren Husiler, geleceklerini sadece Yemen halkının belirleyeceğine işaret etti.

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Abdulmelik el-Acri, yazılı açıklamada, "Dış tarafların, Husilerin Yemen'in geleceğindeki rolünden bahsetmesi ve bunu bir ihsanda bulunma gibi sunmaları bir provokasyondur." ifadesini kullandı.

Acri, "Bu kabul etmediğimiz bir hakarettir. Kendi geleceklerini ve rollerini belirleme hakkının Yemenlilere ait olduğunu anlamalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi büro üyesi Ali el-Kahum da Cubeyr'e tepki göstererek, "Cubeyr, Yemenlilerin ne yapması gerektiğini söylemeden önce ABD'lilerin, Siyonistlerin ve onu koruyanların ipotek altına aldığı kendi rejimlerinin durumuna bakmalı." yorumunu yaptı.

Kahum, Yemenlilerin, liderleri ve halkıyla her ne şekilde olursa olsun hegemonyayı ve vesayeti kabul etmeyeceğini belirtti.

Husilere bağlı hükümetin Enformasyon Bakanı Dayfullah eş-Şami ise Cubeyr'in kendisinin ve ülkesinin rejiminin hala Yemen'in geleceğini kontrol edeceğini söylemeye çalıştığını ifade etti.

Cubeyr, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'nda dün yaptığı konuşmasında, Yemen'de 5 yıldır süren iç savaşa değinerek, "Yemen bizim için önemlidir. Orada İran'ın müdahalesi sonucu bir yıkım var." ifadelerini kullanmıştı.

Siyasi çözümün tek seçenek olduğunu belirten Suudi Bakan, "Yemen'de ateşkes ve ardından bir uzlaşı ihtimali var. Husiler dahil olmak üzere tüm Yemenlilerin ülkenin geleceğinde rolü bulunuyor." demişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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