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Husilerin Suudi Arabistan’a gönderdiği SİHA imha edildi

07.02.2021 11:16 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen’deki Husiler tarafından Suudi Arabistan’a gönderilen silahlı insansız hava aracının (SİHA) imha edildiğini açıkladı.Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun sözcüsü Turki Al-Malki, Yemen’deki İran destekli Husilere ait SİHA’nın Suudi Arabistan’ın güneyindeki sivil yerleşimlerin bulunduğu bölgeyi hedef aldığını duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen’deki Husiler tarafından Suudi Arabistan’a gönderilen silahlı insansız hava aracının (SİHA) imha edildiğini açıkladı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun sözcüsü Turki Al-Malki, Yemen’deki İran destekli Husilere ait SİHA’nın Suudi Arabistan’ın güneyindeki sivil yerleşimlerin bulunduğu bölgeyi hedef aldığını duyurdu. Al-Malki, tespit edilen SİHA’nın koalisyon güçleri tarafından imha edildiğini belirtti.
Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Yemen’de başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.

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