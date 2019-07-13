Husumetlisini kafe önünde tabancayla vurarak öldürdü (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN EVİ KUNDAKLANDI

Bursa’da gündüz saatlerinde tabancayla karın boşluğundan vurularak öldürülen Sinan Özkan’ın cinayet şüphelisi Ömer Dokuz’un Merkez Yıldırım İlçesi Şirinevler Mahallesi’nde bulunan evine, kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli atıldı. Şüphelilerin saat 22.00 sıralarında olay yerine benzin bidonuyla geldikleri ve burada hazırladıkları molotof kokteylleriyle Dokuz'un evine saldırdığı öğrenildi. Saldırı sonrası yangın çıkan evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangımn söndürüldü. Polis ekipleri evi kundayan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

