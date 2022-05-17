HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Huysuzlar çetesine 3 ilde operasyon! İnternet üzerinden yasa dışı bahiste, veresiye dönemini başlatmışlar

Huysuzlar çetesine 3 ilde operasyon! İnternet üzerinden yasa dışı bahiste, veresiye dönemini başlatmışlar

17.05.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla, İzmir ve Mersin'de, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan 'Huysuzlar' isimli şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Akıllara durgunluk veren yasa dışı bahis yöntemiyle milyonlarca liralık vurgun yapan şebekeden 7 kişi gözaltına alındı. Banka işlemlerinde 8 milyon liralık hareket olduğu belirlenen şebeke üyelerinin, internet üzerinden veresiye bahis bile oynattıkları tespit edildi.

Huysuzlar çetesine 3 ilde operasyon! İnternet üzerinden yasa dışı bahiste, veresiye dönemini başlatmışlar

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı sanal bahis organizasyonu kurarak yüksek miktarda haksız kazanç sağlayan şebeke üyelerinin kimlikleri ve adreslerini belirledi.

ÜÇ İLDE ADRESLERE BASKIN YAPILDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde Muğla merkezli, İzmir ve Mersin olmak üzere üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda dijital materyallerin ele geçirildiği operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. 'Huysuzlar' isimli şebeke üyelerinin banka işlemlerinde ise 8 milyon liralık hareket olduğu belirlendi.
thumbs_b_c_a7321c6b5b2927f0f63b7d901fe9d076

SİSTEMİ BÖYLE KURMUŞLAR!

Şüphelilerin internet üzerinden bahis oynanabilen siteler açtığı da ortaya çıkarıldı. Sitelerin yurt dışından hazır satın alınıp, yönetildiği belirlendi. Siteye girişlerin kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığı, site içeriğinin giriş yapılmadığı sürece görülemediği saptandı. Site yöneticilerinin, müşterilerini referans yöntemiyle bulduğu, siteye bağlı çok sayıda yöneticinin müşteri portföyünü oluşturduğu kaydedildi. Para alışverişinin çoğunlukla elden, bir kısmının ise bankalarla internet üzerinden yapıldığının anlaşıldığı belirlendi.

yasa-disi-bahis-operasyonunda-huysuzlar-sebekesine-operasyon-7-gozalti_4053_dhaphoto2 (1)

VERESİYE BAHİS!

Nakit ödeme dışında veresiye ödemenin de yapıldığı ortaya çıkarıldı. Yasa dışı bahis yöneticilerinin kendilerinin ya da yakınlarının hesaplarını kullanmak yerine başkalarının banka hesaplarını ve banka kartlarını kullandıkları da anlaşıldı. Sisteme para yatırmak isteyen kişinin, bağlı olduğu yöneticiye telefonla mesajla ya da anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden ulaşıp, oynamak istediği miktarı söylediği öğrenildi. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da 2 yaşındaki çocuk 7. kattan düştüİstanbul'da 2 yaşındaki çocuk 7. kattan düştü
Beşiktaş'ta 'gizemli tünel' iddiasına açıklamaBeşiktaş'ta 'gizemli tünel' iddiasına açıklama
Polis aracı kullanan sığınmacı sınır dışı ediliyor! Tepki çeken video bakın nasıl çekilmişPolis aracı kullanan sığınmacı sınır dışı ediliyor! Tepki çeken video bakın nasıl çekilmiş
Anahtar Kelimeler:
Mersin İzmir Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sezonda 100 bin lira kazanıyorlar!

Sezonda 100 bin lira kazanıyorlar!

Galatasaray'da 13 ayrılık geliyor! Bir isim Fenerbahçe'ye gidiyor...

Galatasaray'da 13 ayrılık geliyor! Bir isim Fenerbahçe'ye gidiyor...

Yolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdı

Yolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdı

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında dünyadan peş peşe Türkiye mesajları! 'Eminiz'

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında dünyadan peş peşe Türkiye mesajları! 'Eminiz'

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İlginizi Çekebilir

“Şeytan ele geçirdi” dedi! Ayinde çocuğa işkence ettiler

“Şeytan ele geçirdi” dedi! Ayinde çocuğa işkence ettiler

Ülkede panik hakim! Ölüm sayılarına bir yenisi daha eklendi

Ülkede panik hakim! Ölüm sayılarına bir yenisi daha eklendi

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Görenler şaştı kaldı

Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Görenler şaştı kaldı

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.