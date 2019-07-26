Huzuru Köyde Bulanlar - İran sınırındaki köyüne dönüp üretici oldu

Doğubayazıt'ta günlük işlerde çalışan Özbay, köye dönme hayalini gerçekleştirip üretim yapmak için 2016 yılında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanmak için başvuruda bulundu.

Özbay, 3 yıllık emeğin ardından köyünde istiridye mantarı yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Emin Özbay, AA muhabirine, yıllar sonra İran sınırındaki köyüne dönmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Yetiştirdiği istiridye mantarının bölgede damak tadı haline geleceğini ifade eden Özbay, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığının desteklediği Genç Çiftçi Projesi'nde 2016 yılında başvurdum ve istiridye mantarı projem kabul edildi. İlk 3 denemem başarısız oldu ve istediğimiz sonucu alamadık. Üç çeşit mantar ekmiştim ve sonuncu denememde mantarlar yetişmeye başladı. İstiridye mantarında besin oranı daha fazla ve normal kültür mantarından farklıdır. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri başta olmak üzere istiridye mantarı Türkiye'de az üretiliyor. Gittikçe yaygınlaşan bu mantar çeşidi insanlar tarafından çok beğeniliyor ve güzel bir damak tadı var."

- "Köylüler şaşırdı"

Özbay, köyünde istiridye mantarı yetiştirmek için tesis kurduğunda bazılarının kendisiyle alay ettiğini belirterek, bu nedenle başarılı olmak için her yolu sabırla denediğini dile getirdi.