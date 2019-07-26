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Huzuru Köyde Bulanlar - İran sınırındaki köyüne dönüp üretici oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 11:04 | Son Güncelleme

İstanbul'da işleri yolunda gitmeyen, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Genç Çiftçi Projesi üzerine İran sınırındaki köyüne dönen Emin Özbay, devlet desteğiyle kurduğu istiridye mantarı üretim tesisiyle iş hayalini gerçekleştirdi - Emin Özbay: - "Tarım ve Orman Bakanlığının desteklediği Genç Çiftçi Projesi'nde 2016 yılında başvurdum ve istiridye mantarı projem kabul edildi. İlk 3 denemem başarısız oldu ve istediğimiz sonucu alamadık. Üç çeşit mantar ekmiştim ve sonuncu denememde mantarlar yetişmeye başladı" - "Bir odadan oluşan bu sistemi 10 odaya kadar çıkartacağım. Şu anda kurumsal marketlere mantar satmak için resmi işlemlerle uğraşıyoruz"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - İstanbul'da iş hayatına tutunamayan, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Genç Çiftçi Projesi sayesinde İran sınırındaki köyüne dönen Emin Özbay, kurduğu istiridye mantarı üretim tesisiyle kendi işinin patronu oldu.

Doğubayazıt ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta İran sınırında bulunan Besler köyünde doğan Emin Özbay (44), genç yaşlarda iş bulma hayaliyle İstanbul'a yerleşti.

Burada uzun yıllar marangozluk ve mobilya işlerinde çalışan 3 çocuk babası Özbay, yaşadığı sorunlar nedeniyle 2000'li yıllarda memleketine dönerek Doğubayazıt ilçe merkezine döndü.

Doğubayazıt'ta günlük işlerde çalışan Özbay, köye dönme hayalini gerçekleştirip üretim yapmak için 2016 yılında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanmak için başvuruda bulundu.

Talebi olumlu karşılanan Özbay, 18 yıl sonra ailesiyle İran sınırına iki kilometre uzaklıktaki köyüne yerleşerek devletten aldığı destekle ilk etapta 100 metrekarelik kapalı alanda istiridye mantarı üretmek için kolları sıvadı.

Özbay, 3 yıllık emeğin ardından köyünde istiridye mantarı yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Emin Özbay, AA muhabirine, yıllar sonra İran sınırındaki köyüne dönmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Yetiştirdiği istiridye mantarının bölgede damak tadı haline geleceğini ifade eden Özbay, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığının desteklediği Genç Çiftçi Projesi'nde 2016 yılında başvurdum ve istiridye mantarı projem kabul edildi. İlk 3 denemem başarısız oldu ve istediğimiz sonucu alamadık. Üç çeşit mantar ekmiştim ve sonuncu denememde mantarlar yetişmeye başladı. İstiridye mantarında besin oranı daha fazla ve normal kültür mantarından farklıdır. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri başta olmak üzere istiridye mantarı Türkiye'de az üretiliyor. Gittikçe yaygınlaşan bu mantar çeşidi insanlar tarafından çok beğeniliyor ve güzel bir damak tadı var."

- "Köylüler şaşırdı"

Özbay, köyünde istiridye mantarı yetiştirmek için tesis kurduğunda bazılarının kendisiyle alay ettiğini belirterek, bu nedenle başarılı olmak için her yolu sabırla denediğini dile getirdi.

Özbay, şunları kaydetti:

"Başta çok sıkıntı çektik ama mantar yetiştikten sonra onlar da şaşırdı. Sonuçta onlar için de farklı bir alternatif oldu. Özellikle Doğubayazıt'ta bu mantarın yetişmesi insanlar arasında olumlu karşılandı. Bu deneme süreciydi, burayı dahada büyüteceğim. Bir odadan oluşan bu sistemi 10 odaya kadar çıkartacağım. Şu anda kurumsal marketlere mantar satmak için resmi işlemlerle uğraşıyoruz. İnsanlar ilk defa bu mantarla karşılaştıkları için ilk olarak bu algıyı kırmaya çalışıyoruz ve batı illerinde 35 lira olan bu mantarı biz 15 liraya satıyoruz."

Emin Özbay, mantarın tadına bakanların çok beğendiğini ve yoğun talepte bulunduğunu sözlerine ekledi.

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