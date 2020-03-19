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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan vatandaşlara koronavirüs çağrısı: Özellikle uyarmak isterim...

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 17:57 | Son Güncelleme

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) açısından risk grubunda yer alan 60 yaş ve üzeri vatandaşların, toplu ulaşımı kullanmaya devam ettiği ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Toplu ulaşım analizimizde, salgın hastalık açısından risk grubundaki ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın kullanım oranının hala yüksek olduğu görülmekte. İleri yaşlardaki vatandaşlarımızı özellikle uyarmak isterim, korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan vatandaşlara koronavirüs çağrısı: Özellikle uyarmak isterim...

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanan 60 yaş ve 65 yaş üzeri kart sahiplerinin metro, metrobüs ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı iki haftada yüzde 54 azaldı.

3 Mart 2020 tarihinde 60 yaş ve 65 yaş üstü kart sahibi 263 bin 919 kişi, toplu taşıma araçlarına 720 bin 528 biniş gerçekleştirirken, 17 Mart Salı günü ise kart sahibi 121 bin 253 kişi toplam 313 bin 253 biniş yaptı.

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARININ KULLANIMI YÜZDE 59,1 DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

İBB, 9 Mart Pazartesi gününden bugüne kadar İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarının kullanımda yüzde 59,1'lik düşüş kaydedildiğini duyurmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu taşıma rakamlarını sosyal medyadan paylaşarak, "Toplu ulaşım analizimizde, salgın hastalık açısından risk grubundaki ileri yaşlardaki vatandaşlarımızın kullanım oranının hala yüksek olduğu görülmekte. İleri yaşlardaki vatandaşlarımızı özellikle uyarmak isterim, korunmak için lütfen ama lütfen toplu alanlardan uzak durun." ifadelerini kullandı.

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İmamoğlu koronavirüs Kovid-19

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