Son dakika! İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti (Hayri Baraçlı kimdir?)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev teslim törenin ardından ilk mesai gününde üst düzey istifalar yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve yardımcıları istifa ettiklerini açıkladı.
Hayri Baraçlı’nın twitter hesabından yapılan açıklamada, "23 Haziran’da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Bakanlığı Yenileme Seçimi, demokratik bir ortamda gerçekleşmiş ve İstanbulluların tercihi ile Sayın Ekrem İmamoğlu başkan olarak seçilmiştir. Kendilerini tebrik ederiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine bağlı yöneticiler olarak; demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul’a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz" ifadelerine yer verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman Karalı, Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Kalkancı, Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Karahan, Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu ve 1. Hukuk Müşaviri Adil Karaaslan’ın imzasının bulunduğu açıklamada, "İstanbul’a hizmet etmek için görev alan ve alacak olan herkese başarılar diliyoruz. İstenildiğinde İstanbul’a hizmet tecrübemizi yeni yönetim ve ekibi ile her an paylaşmaya hazır olduğumuzun da özellikle bilinmesini isteriz. Bugüne kadar icra ettiğimiz görevlerde bize güvenen Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet ricalindeki tüm büyüklerimize ve belediye başkanlarımıza, birlikte İstanbul’a hizmet etmekten gurur duyduğumuz 84 bine yakın çalışma arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz" denildi.
HAYRİ BARAÇLI KİMDİR?
1966 yılı İstanbul doğumlu olan Dr. Hayri Baraçlı ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden endüstri mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. Kalite Yönetimi, Finansman, Yatırım Planlaması ve Mühendislik Ekonomisi derslerini Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hava Harp Okulunda veren Baraçlı, 1999 yılından bu yana aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Baraçlı, ayrıca Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Proje Koordinatörlüğü, Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Danışmanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunan Dr. Baraçlı’nın kamu ve özel sektörde Stratejik Yönetim ve Planlama, İşletme Yönetimi, Yeniden Yapılandırma, Reorganizasyon ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Yatırımların Fizibilitesi ve Etütleri, Verimlilik Yönetimi gibi konularda çalışmaları bulunmaktadır.
Ayrıca; Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı, Halkla İlişkiler Koordinatörü ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Temmuz 2009'da İETT İşletmeleri Genel Müdürü oldu. Baraçlı istifa ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği görevine 20 Mayıs 2014 tarihinde atanmıştı.
Baraçlı, evli ve üç çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.
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