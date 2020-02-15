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  4. İBB’nin fayton kararı faytoncu esnafını ikiye böldü! Oturma eylemine başladılar

İBB’nin fayton kararı faytoncu esnafını ikiye böldü! Oturma eylemine başladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 10:50 | Son Güncelleme

Adalar’daki fayton plakalarının ve faytona sürülen atların İBB tarafından satın alınması faytoncu esnafını ikiye böldü. İBB’ye fayton plakalarını satmaya karşı çıkan bazı faytoncular, Büyükada’da oturma eylemine başladı.

Adalar’da ruam hastalığı nedeniyle çok sayıda atın öldürülmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tescilli fayton plakalarına 300 bin TL, at başına 4 bin TL ödeyerek faytonculardan satın almaya başlamıştı.

İBB'NİN KARARI İKİYE BÖLDÜ

Bazı faytoncuların bu karara karşı çıkmasının ardından faytoncu esnafı ikiye bölündü.

OTURMA EYLEMİNE BAŞLADILAR

Fayton ve atlarını İBB’ye satmayarak faytonlarını çalıştırmaya devam etmek isteyen faytoncular, Büyükada meydanında oturma eylemine başladı.

Eylem yapan faytoncular İBB’nin kendilerine verdiği parayı kabul etmeyeceklerini bildirdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İBB Adalar fayton oturma eylemi

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