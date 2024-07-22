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  4. İbo Show ile hafızalara kazınan Asena evlenip bambaşka bir hayata adım atmıştı! İddialı sözler

İbo Show ile hafızalara kazınan Asena evlenip bambaşka bir hayata adım atmıştı! İddialı sözler

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.07.2024 14:51
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İbo Show'da sergilediği dans performansıyla hafızalara kazınan bir dönemin en ünlü oryantali Asena evlendikten sonra Almanya'ya yerleşmişti. Bir döneme damga vuran Asena bambaşka bir hayat yaşarken oryantalliğe dair iddialı sözler söyledi.

İbo Show ile hafızalara kazınan Asena evlenip bambaşka bir hayata adım atmıştı! İddialı sözler

'İbo Show' programında sergilediği dans performansıyla bir döneme damga vuran, şimdilerde kameralardan uzak bir yaşam süren 47 yaşındaki Asena Dere Almanya'ya yerleşmişti.

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Zaman zaman işleri için Türkiye'ye gelen Asena "Eşimin iki balo salonu var. Düğün ve kına yapılıyor. Onların tadilatı yapılıyor şimdi. Organizasyon ve düğün işi kadın işi. Ben de işin başındayım, patronumuz Hasan Dere... Burası ana vatanım. Orası minnoş vatanım. Almanya'yı seviyorum. Almancam iyi... Derdimi anlatabiliyorum" ifadelerini kullandı.

ASENA'NIN SON HALİ

Son haliyle yıllara meydan okuyan Asena iddialı sözlere de imza attı.
Ekran Alıntısı

"Sahneyi özledim. Sahneyi şovla birleştirmeyi özledim. Sektörün bana ihtiyacı var. Yeni şarkım çıktı, güzel gidiyor. Dünyadaki akıma uyan bir şarkı. Şakasına başladık ciddi oldu" diyerek iddialı sözlere imza attı.

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Asena, "Sizden sonra sanki oryantallik bitti gibi. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Öyle gibi görünüyor. Aslında değerli dansçılar var. Görünmek mi istemiyorlar anlamıyorum. Aslında boşluk var çıksalar güzel olur" yanıtını verdi.

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