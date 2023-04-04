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İbrahim Büyükak yeni filmi için gelinlik giydi! Sosyal medya yıkıldı

04.04.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un yeni filmi Özür Dilerim'in resmi fragmanı yayınlandı. 14 Nisan'da izleyicisinin karşısına çıkacak olan filmin başrolünde Gizem Karaca’da yer alıyor. DisneyPlus’ın yeni orijinal komedi filmi için İbrahim Büyükak'ın gelinlik giydiği sahne sosyal medyanın gündemine düştü.

İbrahim Büyükak yeni filmi için gelinlik giydi! Sosyal medya yıkıldı

İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca’yı buluşturan DisneyPlus’ın yeni orijinal komedi filmi Özür Dilerim'in resmi fragmanı yayınlandı. 25 Film’in yapımcılığını üstlendiği filmin fragmanına İbrahim Büyükak'ın gelinlik giydiği sahne damga vurdu.

Oyuncu İbrahim Büyükak’ın yazıp yönettiği filmde gelinlik giydiği sahne sosyal medyada çok konuşuldu.

İbrahim Büyükak

Ünlü komedyenin gelinlikli hallerini görenler 'Çok güleceğiz belli', 'Gelinlik çok yakışmış', 'Bomba gibi geliyorlar', İbrahim Büyükak bize büyü mü yaptın be teaser'a bile gülüyoz' gibi yorumlarda bulundular.

İbrahim Büyükak 2

Özür Dilerim filminin oyuncu kadrosunda ayrıca; Metin Coşkun, Müfit Kayacan, Mert Turak, Yeliz Kuvancı, Gümeç Alpay Aslan, Yonca Şahinbaş, Kerimcan Kamal ve Fatma Toptaş gibi isimler bulunuyor.

İbrahim Büyükak

Filmin konusuna gelince; bir deniz fenerinde bekçi olan Erkin, 30’lu yaşlarının ortasında yapayalnız yaşamaktadır. Kredi borçlarıyla uğraşan Erkin bir gün huzurevinde yaşayan dedesinin ölüm haberini alır. Apar topar huzurevine gider ama beklenmedik bir durum ile karşılaşır.

Dedesi torunundan zamanında kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve’den özür dilemesini ister. Kredi borçlarını ödemenin tek çözümü özür dilemek olan Erkin, maceralı ve eğlenceli bir yola çıkar. Asıl macera burada başlamaktadır. ‘Özür Dilerim’ 14 Nisan Cuma günü Disney+’ta izleyicisinin karşısına çıkacak.

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Gizem Karaca İbrahim Büyükak Oğuzhan Koç özür dilerim

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