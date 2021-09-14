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İbrahim Yattara'dan yeni açıklama: Karım gelen mesajı görünce...

14.09.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un eski yıldızı İbrahim Yattara karısıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Çapkınlıklarıyla bilinen Yattara 2. Sayfa'da da benzer açıklamalar yaparak dikkat çekti.

Trabzonspor'un eski yıldızı İbrahim Yattara, konuk olduğu Youtube kanalına yaptığı açıklamayla ağızları açık bırakmıştı. 2. Sayfa'ya konuk olan Yattara karısından korktuğunu söylerken ekrandaki güzel oyunculara da yorum yapıldığı sırada ter döktü.

Yattara açıklamasında “Eşimden çok korkuyorum. Çok kıskanç. Beni öldürmeye çalıştı. Bir gün bana bir mesaj geldi. O mesajı gördü. Kız ismi gördü. Sonra kızdı. Bayağı tartıştık. İkna olmadı. İçinde kaldı. 3 gün 4 gün bana küstü. Sonra ben salonda yatıyordum. Onunla konuşmuyordum. Sonra uyurken üzerime peçete atıp yakmaya çalıştı. Böyle yapmaya devam edersen seni öldüreceğim dedi. Bir başka tartışmamızda bu kez eline bıçak aldı. Antrenmandan dönmüştüm. Sonra bıçağı bir savurdu kolumu kesti. İzi duruyor" dedi.

İbrahim Yattara'dan bomba açıklama: Karım beni bir kez kesti, bir kez de...İbrahim Yattara'dan bomba açıklama: Karım beni bir kez kesti, bir kez de...


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
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