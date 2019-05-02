Ankara'nın Polatlı ilçesinde "Farmers Fair - İç Anadolu Tarım, Tarım Ekipmanları ve Hayvancılık Fuarı" açıldı.

Polatlı Spor Salonu yanında kurulan fuarın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, hububat üreticisini desteklediklerini belirtti.

"Prim desteği yıllardır 5 kuruştu kilogram başına, bunu yüzde 100 artırdık 10 kuruş yaptık. Gübre desteği dekara 4 liraydı, onu da yüzde 100 artırdık 8 liraya çıkardık. Ayrıca da bu sene iyi bir fiyatla inşallah çiftçimizi memnun edeceğiz." diyen Tunç, buğday, hububat üreticisini memnun edeceklerini söyledi.

Tunç, yoğun yağışlar nedeniyle soğan ve patateste mildiyo hastalığının üretimde verimi düşürdüğünü dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normalde 2 milyon 200 bin ton soğana ihtiyacımız varken, yaklaşık 150-200 bin ton soğan üretilemedi. Üretilemeyince de ağırlık noktası Polatlı’ya kaydı. Polatlı çiftçisine müteşekkiriz, soğan ürettiği için. Üretmemiş olsaydı bugün tüketicimiz daha yüksek fiyatlardan soğan tüketmiş olacaktı. Çiftçimizi desteklemek suretiyle daha çok soğan üretmesini sağlamak gibi bir vazifeyle görevlendirilmiş bulunmaktayız. Bu açıdan çiftçilerin üretimi son derece önemli ve kıymetlidir. Biz çiftçilerimizin daha yüksek üretim yapmasını sağlamak üzere de genel destekleri vermeye devam ediyoruz."