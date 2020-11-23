Ice Bucket Challenge’ı başlatan adam hayatını kaybetti

New Yorklu Patrick Quinn’e, yedi yıl önce bir motos sinir sistemi rahatsızlığı olan ve ALS olarak da bilinen amyotrofik lateral skleroz teşhisi konmuştu. Hastalık hızla ilerleyerek beyindeki sinir hücrelerini etkiledi.

2014 yılında Quinn, Ice Bucket Challenge’ın dünya çapında viral olmasına yardımcı oldu. Videolar sayesinde hastalıkla ilgili tıbbi araştırmalarda kullanılmak üzere 220 milyon dolar toplandı.

Quinn Pazar sabahı hayatını kaybetti. Quinn’in hayranları Facebook sayfasına “Birçok yönden hepimiz için O bir umuttu. ALS’ye karşı asla yorulmak bilmeyen mücadelesiyle ve cesaretiyle, onu her zaman hatırlayacağız” sözlerini yazdı.

ALS Assosication ise Quinn’in tarihteki en büyük sosyal medya kampanyasının popüler hale gelmesine sunduğu katkıdan söz ederek, ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek “Ice Bucket Challange, ALS’ye karşı mücadeleyi önemli ölçüde hızlandırarak yeni araştırmalara, ALS’li insanların bakımın genişletilmesine ve hükümetin ALS araştırmalarına daha fazla yatırım yapmasına yol açtı” dedi.