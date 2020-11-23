Ice Bucket Challenge’ı başlatan adam hayatını kaybetti

New Yorklu Patrick Quinn’e, yedi yıl önce bir motos sinir sistemi rahatsızlığı olan ve ALS olarak da bilinen amyotrofik lateral skleroz teşhisi konmuştu. Hastalık hızla ilerleyerek beyindeki sinir hücrelerini etkiledi.
2014 yılında Quinn, Ice Bucket Challenge’ın dünya çapında viral olmasına yardımcı oldu. Videolar sayesinde hastalıkla ilgili tıbbi araştırmalarda kullanılmak üzere 220 milyon dolar toplandı.
Quinn Pazar sabahı hayatını kaybetti. Quinn’in hayranları Facebook sayfasına “Birçok yönden hepimiz için O bir umuttu. ALS’ye karşı asla yorulmak bilmeyen mücadelesiyle ve cesaretiyle, onu her zaman hatırlayacağız” sözlerini yazdı.
ALS Assosication ise Quinn’in tarihteki en büyük sosyal medya kampanyasının popüler hale gelmesine sunduğu katkıdan söz ederek, ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek “Ice Bucket Challange, ALS’ye karşı mücadeleyi önemli ölçüde hızlandırarak yeni araştırmalara, ALS’li insanların bakımın genişletilmesine ve hükümetin ALS araştırmalarına daha fazla yatırım yapmasına yol açtı” dedi.
Ice Bucket Challeng’ın viral olmasını sağladı.
Kampanya sayesinde 220 milyon dolar toplandı.
Dernek sözcüsü ayrıca “Patrick ALS ile mücadele için farkındalık yaratmaya ve bağış toplamaya devam etti. Patrick dünyadaki bir çok ALS toplulukları da dahil olmak üzere herkes tarafından sevildi. Çok özlenecek ancak ALS’siz bir dünya haline gelene kadar bizlere ilham vermeye devam edecek” dedi.
Quinn’e, 30. yaş gününden birkaç gün sonra ALS teşhisi konmuştu. O, kurucu ortağı Pete Frates ve destekçileriyle birlikte Ice Bucket Challege’ın popüler hale gelmesini sağladı.
2015 yılında hastalıkla mücadelede önemli katkıları olduğu için, bu hastalıkla yaşayan insanlara verilen ALS Kahramanları ödülü ile onurlandırıldı.
ALS Kahramanları ödülü ile onurlandırıldı.
Eski Boston College beyzbol oyuncusu olan Pete Frates ise 2019’un Aralık ayında, 34 yaşındayken hayatını kaybetti.
Ice Bucket Challange’ın beşinci yıl dönümünde Quinn, Boston’daki kalabalığa “Ice Bucket Challenge dünya çapında bir fenomene dönüşeceğini kimse bilmiyordu. Ama biz birlik olduk. Çünkü ALS gibi bir hastalığı değiştirmenin tek yolu bu. Bizler, dünyanın her yerinde bunu bir ölüm cezası olarak kabul etmek istemeyen savaşçılarız. Birlikte savaşmayı bırakmayacağız. ALS teşhisi konan bir sonraki kişi, hastalığına dair bir tedavi olduğunu öğrenene dek bu dünyayı terk etmeyeceğim” demişti.