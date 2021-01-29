Kusursuz cildin anahtarı... Yüzünüzden çıkana inanamayacaksınız! Ev yapımı nemlendirici yüz maskesi

İklim, stres, çevresel faktörler ve yaş... Bunlar cildi etkileyen faktörlerden birkaçı. Cilt problemlerini önlemek için, erken yaşlardan itibaren ona bakmaya başlamalısınız. Hem de pahalı kremlere başvurmadan.

EV YAPIMI NEMLENDİREN YÜZ MASKESİ

Geniş ve yayvan bir tabağa biraz su koyun. İçine 1 çay kaşığı bal ve 2-3 damla kuşburnu yağı ekleyin. Karıştırın ve karışıma kağıt maskeyi koyun ve 1-2 dakika bekletin.

Yüzünüzde 10 dakika bekletin ve durulayın.

DOMATES + KARBONAT MASKESİ

Sulu domates kullanmalısınız. Bu maske birçok vitamin içerir. B9 vitamini akneyi ortadan kaldırır, A vitamini kurulukla mükemmel bir şekilde savaşır, K vitamini aşırı pigmentasyonu kaldırır, H vitamini ve çinko cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur, potasyum nemlendirir, kalsiyum yumuşatır ve cildinizi rahatlatır. 1 domatesi sıkın, 2 çorba kaşığı karbonatla karıştırın. Yüzünüze uygulayın ve 10 dakika bekleyin. Yüzünüzü yıkayın.

AVOKADO + BAL MASKESİ

Avokado potasyum, kalsiyum, sodyum, fosfor, bakır, demir, magnezyum, çinko ve E vitamini içerir. Bal ile kombinasyon halinde avokado, cildinizi besleyebilir ve daha sıkı ve elastik hale getirebilir. Bir tane olgun avokado alın ve püre yapın. Bir yemek kaşığı balla karıştırın. Bu maskeyi yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekletin. Suyla durulayın.