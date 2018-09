İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de

"Ve umut bize yaşama azmi verir. İnsanlığın her zaman umuda ihtiyacı vardır. Her zaman peşinden gideceği, uğrunda çalışacağı, alın teri dökeceği bir umuda ihtiyacı vardır. Belki de bu yüzden bu milletin yolunu kesmek isteyenler hep umutlarımızı hedef aldılar. Okullarımızı, ümitlerimizi, üniversitelerimizi, geleceğimiz karıştırmaya çalıştırdılar. Kütüphanelerimizi tahrip ettiler, öğretmenlerimizi şehit ettiler. Ama ne yaptılarsa başaramadılar. Umudumuzu, geleceğimizi elimizden alamadılar. Kendileri yok oldular. Kendileri karanlık dünyaları ile baş başa kaldılar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve başarı dileklerini ileten Soylu, "Her okul dönemi sadece öğrenciler için değil bütün ülke için bir mevsim dönümü gibidir. İşler, güçler, tatiller okullara göre ayarlanır. Evden işe çıkış tarihi okullara göre ayarlanır, hatta evlilikler, hatta düğünler okullara göre ayarlanır. Büyük şehirlerde trafikler, yollar bazen mesai saatleri okullara göre ayarlanır. Bir gözümüz, bir kulağımız daima okullardadır." ifadesini kullandı.

"Muharrem ayının başındayız. Her şeyin acı travması unutulur. Ama bir şey ifade edeyim, kardeş acısı unutulmaz. Bize yine Kerbela yaşatmak isteyenlere biz kardeşliğimizle ders vermeliyiz. Onlara inat bugün biz zengin, fakir, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Arap, Acem demeden aşure kazanlarının etrafında buluşacağız. Bilesiniz ki kardeşliğimize inanan herkese bu sofra açık. Bin yıldır bu millet bu topraklarda kardeşliğin gücüyle var olmuştur. İnşallah bundan sonra da kardeşliğiyle var olacaktır."

- "Evlatlarınızı asla başı boş bırakmayın"

Konuşmasında anne ve babalara seslenen Bakan Soylu, "Bilesiniz ki çocuklarınızı bu güzel ülkede güzel bir gelecek beklemektedir." dedi.

Ailenin çocuklarına evde verdiği eğitimin önemine değinen Süleyman Soylu, "Sizlerin evde onlara verebileceklerini bir okul veremez. Onların ilk öğretmeni sizler, ilkokulları da sizlerin yanıdır. Evlatlarınızı asla başı boş bırakmayın. Onları okul yolunda alıkoymak isteyen herkese, her fikre, her yayına, her akla hatta sese karşı çıkın, siz teyakkuzda olun. Allah sizlerden razı olsun. Onlara ahlaki değerlerimizi, inançlarımızı dürüst ve namuslu insan olmayı öğretiniz. Büyüğümüzü, küçüğümüzü, devletimizi, bayrağımızı, milletimizi, birliğimizi ilk önce sizler öğretiniz. Onlara ilk yolu gösterecek ve olaki bir yanlışa tevessül ederlerse onları ilk önce sizler ikaz edeceksiniz. Ve onların en büyük rehberi sizler olacaksınız." diye konuştu.

Öğretmenlere de çok kıymetli, işlenmemiş mücevherler emanet edildiğini anlatan Soylu, "Onları güzel işleyin, onları dünyaya, hayata güzel hazırlayın. İddialı öğretmenler olun. İddianız sadece bu öğrencilerin mezun olmakla sınırlı olmasın. Biz bir doğu medeniyetiyiz, ülkemiz de. Işık doğudan yükselir. Burası doğudur. Sizin öğrencileriniz hem bu ülkeye hem bu dünyaya ışık olsunlar." dedi.