İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış töreninde öğrencilere hitaben, "Herhangi bir uyuşturucuyla yanınıza yanaşmaya çalışanlarla, 'Al bu hapı iç, rahatlarsın, zihnin açılır' diyenlerle sakın konuşmayın. Size verdikleri zehirler, zihninizi açmaz, bilakis hayatınızı karartır, sakın itibar etmeyin." dedi. Bakan Soylu, beraberinde Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ile Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılmak üzere Yüksekova ilçesine geldi. Soylu'yu Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Süleyman Savut Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk karşıladı. Buradan helikopterle Çukurca'ya geçen Soylu ve beraberindekiler, 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış programına katıldı.

- "Bir gözümüz, bir kulağımız daima okullardadır" Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve başarı dileklerini ileten Soylu, "Her okul dönemi sadece öğrenciler için değil bütün ülke için bir mevsim dönümü gibidir. İşler, güçler, tatiller okullara göre ayarlanır. Evden işe çıkış tarihi okullara göre ayarlanır, hatta evlilikler, hatta düğünler okullara göre ayarlanır. Büyük şehirlerde trafikler, yollar bazen mesai saatleri okullara göre ayarlanır. Bir gözümüz, bir kulağımız daima okullardadır." ifadesini kullandı. "Çocuklarımız mutluysa, karneler iyiyse, öğretmenlerimiz huzur ve güven içerisinde derslerini yapabiliyorlarsa, çocuklarımız yarışmalar katılıyor, başarılar alıyorsa ülkemizin umudu tazelenir." diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ve umut bize yaşama azmi verir. İnsanlığın her zaman umuda ihtiyacı vardır. Her zaman peşinden gideceği, uğrunda çalışacağı, alın teri dökeceği bir umuda ihtiyacı vardır. Belki de bu yüzden bu milletin yolunu kesmek isteyenler hep umutlarımızı hedef aldılar. Okullarımızı, ümitlerimizi, üniversitelerimizi, geleceğimiz karıştırmaya çalıştırdılar. Kütüphanelerimizi tahrip ettiler, öğretmenlerimizi şehit ettiler. Ama ne yaptılarsa başaramadılar. Umudumuzu, geleceğimizi elimizden alamadılar. Kendileri yok oldular. Kendileri karanlık dünyaları ile baş başa kaldılar."

- "Hep birlikte dimdik ayaktayız" Bakan Soylu, geçen eğitim öğretim yılının açılış törenine Batman'ın Kozluk ilçesinde katıldığını anımsatarak, "O şehit olan güzel öğretmenimizin okulunda onu yad etmiştik. Bakın biz bugün yine dimdik ayaktayız. Allahımıza hamd olsun. Bakan olarak ben buradayım, öğretmenler olarak siz buradasınız, öğrencilerimiz burada, velilerimiz, valimiz, komutanlarımız, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve hepsinden önemlisi ay yıldızlı bayrağımız burada. Hep birlikte dimdik ayaktayız." dedi. Yeni bir ders yılında okul binalarının birilerinin istediğinin aksine umutlarla dolu olduğunu vurgulayan Soylu, şunları söyledi: "Burası Hakkari, burası Çukurca. Buradan yetişen bir öğretmen inşallah duamız odur, sizler, çocuklar Edirne'de bir okulda Edirneli çocukları eğitecek. Buradan mezun olan bir evladımız gidip tıp okuyacak. Sizler doktor olacaksınız. Belki İzmir'deki bir hastayı ameliyat edip hayatını kurtaracaksınız. Çukurca'dan çıkan bir genç yüksek mühendis olacak, mimar olacak. Bize uçak projeleri, otomobil projeleri çizecek, belki otoyollar, stadyumlar tam da tarihimizle bütünleşen üniversite binaları yapacak. Çukurca'dan bir bestekar çıkacak ve belki Ankara'da Cumhurbaşkanlığı orkestrası onun bestesini çalacak."

Çukurca'da bugün okula başlayan çocuklar büyüdüğünde ilçenin daha gelişmiş, nüfusu artmış ve müreffeh bir yer olacağını anlatan Soylu, "Biz bunların hepsini başaracağız. Bunların hepsi gerçek olacak. Bunların hepsi bizim inancımızla, umutlarımızla, birbirimizle kenetlenmemizle olacak. Birilerine inat gerçek olacak. Bizi ayrıştıranlara inat bunlar hep birlikte gerçek olacak. Ayrıştırmak isteyenlerin zaten nefesleri tükendi, umutları bitti. Ayrıştırmanın dünya tarihi boyunca insanlara fayda verdiği hiçbir zaman dilimi görülmemiştir." diye konuştu. - "Bize yine Kerbela yaşatmak isteyenlere kardeşliğimizle ders vermeliyiz" "İşte bizi ayrıştırmak isteyenlere, etnik farklılıklar üzerinden, mezhep farklılıkları üzerinden aramıza nifak tohumları sokmak isteyenlere karşı bizim inancımız, bizim geleceğimiz, bizim geleneğimiz, medeniyetimiz, örfümüz, adetimiz ,tarihimiz bizim en büyük anlayışımızdır." ifadesini kullanan Bakan Soylu, şu değerlendirmede bulundu: "Muharrem ayının başındayız. Her şeyin acı travması unutulur. Ama bir şey ifade edeyim, kardeş acısı unutulmaz. Bize yine Kerbela yaşatmak isteyenlere biz kardeşliğimizle ders vermeliyiz. Onlara inat bugün biz zengin, fakir, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Arap, Acem demeden aşure kazanlarının etrafında buluşacağız. Bilesiniz ki kardeşliğimize inanan herkese bu sofra açık. Bin yıldır bu millet bu topraklarda kardeşliğin gücüyle var olmuştur. İnşallah bundan sonra da kardeşliğiyle var olacaktır."

- "Evlatlarınızı asla başı boş bırakmayın" Konuşmasında anne ve babalara seslenen Bakan Soylu, "Bilesiniz ki çocuklarınızı bu güzel ülkede güzel bir gelecek beklemektedir." dedi. Ailenin çocuklarına evde verdiği eğitimin önemine değinen Süleyman Soylu, "Sizlerin evde onlara verebileceklerini bir okul veremez. Onların ilk öğretmeni sizler, ilkokulları da sizlerin yanıdır. Evlatlarınızı asla başı boş bırakmayın. Onları okul yolunda alıkoymak isteyen herkese, her fikre, her yayına, her akla hatta sese karşı çıkın, siz teyakkuzda olun. Allah sizlerden razı olsun. Onlara ahlaki değerlerimizi, inançlarımızı dürüst ve namuslu insan olmayı öğretiniz. Büyüğümüzü, küçüğümüzü, devletimizi, bayrağımızı, milletimizi, birliğimizi ilk önce sizler öğretiniz. Onlara ilk yolu gösterecek ve olaki bir yanlışa tevessül ederlerse onları ilk önce sizler ikaz edeceksiniz. Ve onların en büyük rehberi sizler olacaksınız." diye konuştu. Öğretmenlere de çok kıymetli, işlenmemiş mücevherler emanet edildiğini anlatan Soylu, "Onları güzel işleyin, onları dünyaya, hayata güzel hazırlayın. İddialı öğretmenler olun. İddianız sadece bu öğrencilerin mezun olmakla sınırlı olmasın. Biz bir doğu medeniyetiyiz, ülkemiz de. Işık doğudan yükselir. Burası doğudur. Sizin öğrencileriniz hem bu ülkeye hem bu dünyaya ışık olsunlar." dedi.

"Bilesiniz ki ülkemizin kahramanları polisimiz, jandarmamız, askerimiz terörle mücadele edenimizdir. Ama bilin ki benim kahramanlarım Doğu'da ve Güneydoğu'da öğretmenlik yapanlardır." diyen Soylu, "Çocuklarımızın gayretini boşa çıkarmayın. Bilesiniz ki ömürleri boyunca sizleri unutmayacaklardır." ifadesini kullandı. - Öğrencilere "uyuşturucu" uyarısı İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasında öğrencileri uyuşturucu satıcılarına karşı uyardı. Öğrencilerden, okul önlerinde veya çevrelerinde tanımadıkları kişilerle konuşmamalarını isteyen Bakan Soylu, şu tavsiyelerde bulundu: "Anne babalarınız, öğretmenleriniz size ne söylüyorlarsa sadece onu yapın. Okul önlerinde veya okul çevrelerinde tanımadığınız insanlarla sakın konuşmayın, peşlerinden gitmeyin. Sözümün burasını sadece Çukurcalı değil Türkiye'nin her yerindeki öğrenci kardeşlerime söylüyorum. Kimseden hap kimseden ilaç veya başka bir şey alıp ağzına atmayın. Herhangi bir uyuşturucuyla yanınıza yanaşmaya çalışanlarla 'Al bu hapı iç rahatlarsın, zihnin açılır' diyenlerle sakın konuşmayın. Size verdikleri zehirler zihninizi açmaz bilakis hayatınızı karartır. Sakın itibar etmeyin, elinizi uzatmayın, onlarla konuşmayın. Onları hemen en yakın polisimize güvenlik kuvvetlerimize, jandarmamıza ve kolluk kuvvetlerimize ihbar edin. Hatta en yakında belediye zabıta ağabeyinizi, amcanızı görürseniz onlara söyleyin. Ayrıca okul servislerinde, başka araçlarda mutlaka ve mutlaka emniyet kemerlerinizi takın. İster yaya olarak ister yolcu olarak trafik kurallarına mutlaka uyun. Lütfen yolda yürürken, karşıdan karşıya geçerken cep telefonunuzla oynamayın. Eğer trafik olan bir yerde yürüyorsanız kulaklıklarınızdan bir tanesini çıkarın. Bizler sizleri seviyoruz. Size bir zarar gelmesini asla ama asla istemiyoruz."

Bakan Soylu, öğrencilerin yüzündeki heyecan ve pırıltının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bu sabah Ankara'dan buraya sadece sizin için geldim. İnanın bu yolculuğa değdi. Sizleri çok seviyoruz. Sizlerden çok umutluyuz. Ayrıca Tayyip amcanızın da sizlere birer birer selamlarını getirdik." diye konuştu. Bu eğitim öğretim yılında ilk kez 1 milyon 200 bin öğrencinin okula "merhaba" dediğini aktaran Soylu, şunları kaydetti: "Bu büyük bir rakam, bu muhteşem bir rakam, bu milletimizin en kadar güçlü olduğunu, ülkemizin en kadar güçlü olduğunu, hedeflerimize ne kadar bağlı olduğumuzu, aydınlık bir yolda geleceğe, ışığa ve bütün dünyanın ihtiyacı olduğu ve aydınlatmamız gereken bir ışığa doğru yürüdüğümüzü en güzel şekilde ifade ediyor." - Diğer konuşmalar Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu da Türkiye'nin dört bir tarafında öğrencilerin kalplerinin bugün bir başka attığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı açısından çok heyecan verici bir gün yaşadıklarını anlatan Gençoğlu, "Biz sizinle bugün bu heyecanı burada paylaşmak üzere buradayız. Velilerimiz, bugün okula başladıklarında çocuklarının acaba gelecekte neler olacaklarını düşünüyorlar. Biz buraya baktığımız zaman Türkiye'nin geleceğini görüyoruz. Biraz önce söylenen coşkulu İstiklal Marşı'nda da bu Türkiye'nin geleceğini gördük. Öncelikle onları yetiştiren öğretmenlerimize, onları destekleyen velilerimize her birine tek tek saygı ve şükranlarımı sunuyorum." dedi.