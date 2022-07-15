İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! 15 Temmuz'a küfür eden şahıs gözaltına alındı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sosyal medyadan küfürlü bir yazı paylaşan şahıs tepki çekmişti. Şahsın, İzmir polisi tarafından yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz Destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir Polisimiz tarafından gözaltına alındı"

15 Temmuz Destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir Polisimiz tarafından gözaltına alındı pic.twitter.com/zpxMXXq8PT — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 15, 2022



