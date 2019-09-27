İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan depremle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, “1999 yılında İstanbul’da depremi yaşayan bir kişi olarak, bugün Türkiye’nin geldiği noktayla o günün noktası arasında çok büyük fark var. Deprem, sel, hortum, heyelan, çığ ve buna benzer birçok afetle karşı karşıya kalıyoruz. Bu topyekun bir mücadeleyi gerektiren bir mesele” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde (AFAD) düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın ardından açıklamalarda Bakan Soylu, doğal afetler konusunun topyekun bir mücadele gerektirdiğini ve Türkiye’nin de bu konuda üstün olduğunu söyledi.

“1999 yılındaki noktayla, bugün Türkiye’nin geldiği nokta arasında çok büyük fark var”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Dün ve bugün geçmişten bu güne kadar ve yarına kadar yapacağımız adımları anlattılar. 1999 yılında İstanbul’da depremi yaşayan bir kişi olarak hemen o sabah itibariyle Yalova, Karamursel, Kocaeli deprem bölgesindeki, belki hiçbirimizin görmek istemeyeceği o fotoğrafı gören bir kişi olarak, şunu ifade etmem gerekir ki, bugün Türkiye’nin geldiği noktayla o günün noktası arasında çok büyük fark var. Dün 13.59’dan hemen sonra Ankara’da AFAD Başkanlığı binasına intikal ettiğimizde hem Sayın Başkanla, hem İstanbul Valimizle koordinasyonda olduktan sonra orada gördüğüm tablo, 1999 tablosundan bambaşka bir tabloydu. Biz Sayın Çiller’le birlikteydik, o günkü rahmetli Ecevit’in de, rahmetli Demirel’in de tablodan net bir şekilde bilgisi söz konusu değildi. Bu bahsettiğim 20 yıl öncesinin Türkiye’si. Oysa bugün AFAD Başkanlığı koordinasyonuyla birlikte Türkiye bütün kurumlarıyla birlikte enerjisinden itfaiyesine yerel yönetimlerine kamu kuruluşlarına kadar entegrasyon içerisinde olabildiğince meseleye vaziyet etmeye çalışıyor. Türkiye bu tedbire kolay gelmedi” dedi.