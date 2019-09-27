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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan depremle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 20:22 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, “1999 yılında İstanbul’da depremi yaşayan bir kişi olarak, bugün Türkiye’nin geldiği noktayla o günün noktası arasında çok büyük fark var.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, “1999 yılında İstanbul’da depremi yaşayan bir kişi olarak, bugün Türkiye’nin geldiği noktayla o günün noktası arasında çok büyük fark var. Deprem, sel, hortum, heyelan, çığ ve buna benzer birçok afetle karşı karşıya kalıyoruz. Bu topyekun bir mücadeleyi gerektiren bir mesele” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde (AFAD) düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın ardından açıklamalarda Bakan Soylu, doğal afetler konusunun topyekun bir mücadele gerektirdiğini ve Türkiye’nin de bu konuda üstün olduğunu söyledi.

“1999 yılındaki noktayla, bugün Türkiye’nin geldiği nokta arasında çok büyük fark var”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Dün ve bugün geçmişten bu güne kadar ve yarına kadar yapacağımız adımları anlattılar. 1999 yılında İstanbul’da depremi yaşayan bir kişi olarak hemen o sabah itibariyle Yalova, Karamursel, Kocaeli deprem bölgesindeki, belki hiçbirimizin görmek istemeyeceği o fotoğrafı gören bir kişi olarak, şunu ifade etmem gerekir ki, bugün Türkiye’nin geldiği noktayla o günün noktası arasında çok büyük fark var. Dün 13.59’dan hemen sonra Ankara’da AFAD Başkanlığı binasına intikal ettiğimizde hem Sayın Başkanla, hem İstanbul Valimizle koordinasyonda olduktan sonra orada gördüğüm tablo, 1999 tablosundan bambaşka bir tabloydu. Biz Sayın Çiller’le birlikteydik, o günkü rahmetli Ecevit’in de, rahmetli Demirel’in de tablodan net bir şekilde bilgisi söz konusu değildi. Bu bahsettiğim 20 yıl öncesinin Türkiye’si. Oysa bugün AFAD Başkanlığı koordinasyonuyla birlikte Türkiye bütün kurumlarıyla birlikte enerjisinden itfaiyesine yerel yönetimlerine kamu kuruluşlarına kadar entegrasyon içerisinde olabildiğince meseleye vaziyet etmeye çalışıyor. Türkiye bu tedbire kolay gelmedi” dedi.

“Doğal afetlere müdahale topyekun bir mücadeleyi gerektiren bir mesele”
Temmuz ayından önümüzdeki yıl temmuz ayına kadar afetlere hazırlık yılı ilan edildiğini ifade eden Bakan Soylu, “Biz her 15 günde bir 26 çalışma grubunun ikisinde her ilde revize ediyoruz. İnsan ve teknolojik unsurları meseleye katmaya çalışıyoruz. Bu yıl illerde gerçekleştirdiğimiz sahada 42 tatbikat yapıldı. Biz bu yılı temmuz ayından başlayarak önümüzdeki yıla kadar afetlere hazırlık yılı olarak ilan ettik. Deprem, sel, hortum, heyelan, çığ ve buna benzer birçok afetle karşı karşıya kalıyoruz. Bu topyekun bir mücadeleyi gerektiren bir mesele. Türkiye burada çok üstün adımlar attı. Hepimiz biliyoruz çocuklarımızın okullarına gitmekte zorlandığı günleri biliyoruz. Çünkü okullarımız çürüktü, bu gün öyle bir tablo yok. Bu süreç içerisinde gerçekleştirilen ve samimiyetle atılan adımlar. Dün bir tabloyu daha kamuoyu bilmesi gerekiyor. 10 dakika içerisinde geçmişte yapılan simülasyonların çerçevesinde AFAD RED diye bir programımız var. 5.8 büyüklüğünde bir deprem, 6 şiddetinde bir deprem 6.9 kilometre derinliğinde bir deprem ve lokasyonuyla birlikte AFAD RED sistemi ölümlü vaka olmayacağını ortaya koydu. Kurduğumuz bütün sistemler, alacağımız tedbirlerin nerelere nasıl ulaşacağımız konusundaki çalışmaları bir kere daha gördük. Ama bu sabah itibariyle de yapılan çalışmalar açısından, dün yaşananlar açısından nerede ne yapmalıyız, nerede çok iyiyiz, nerede aksaklık var düzeltmemiz gerektiği konusunda arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Bunlar burada kalmayacak bunun üzerine koymamız gerekir” diye konuştu.

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Türkiye Afet Müdahale Planı ToplantısıTürkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı
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