İclal Aydın'ın kızı Lal'ı görenler beğeni yağdırdı! 'Güzelliği anneden...'

İclal Aydın son olarak verdiği kilolar ile gündeme geldi. İclal Aydın'ın değişimi büyük beğeni topladı.

Ege'nin Hamsisi dizisinde boy gösterdikten sonra Urla'da sakin bir hayat yaşamaya başlayan ve zamanının büyük bölümünü yazdığı romanına ayıran İclal Aydın gönlünü kendi gibi oyuncu Erdinç Gülener'e kaptırmış aşk haberi oldukça ses getirmişti.

Özel hayatıyla da merak konusu olan İclal Aydın'ı sosyal medya hesabından takip edenler kızı Lal'in güzelliğine hayran kaldı.



İclal Aydın'ın ikinci evliliğinden olan kızı Zeynep Lal Başbuğ şimdilerde 18 yaşında bir genç kız. İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal'i görenler "Abla-kardeş gibisiniz" yorumları yağdırdı.



