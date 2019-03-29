İdeal gebelik takibi nasıl olmalı?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy, ideal gebelik takibi hakkında tüm merak edilenleri bizler için açıkladı. SMEAR TESTİNİN DE YAPILMASI EN İDEALİ Bu dönemde smear testinin de yapılması en idealidir. Bu süre zarfında kadın ayrıca sağlıklı bir gebelik için en ideal kiloda olmaya gayret etmeli. Ardından hastaya bebeğe ait özellikle beyin ve omurilik anomalilerini engellemesi için folik asit denen vitamin başlanmalı. İdeal olan 400 mikrogram miktarında folik asit vitamininin planlanan gebelik başlangıcından 6-8 hafta önce başlanması ve gebeliğin ilk 3 ayı devam edilmesidir. Gebe kalındığında hasta beklenen adet gününü birkaç gün geçmişken ilk muayenesi yapılmalı. Özellikle bebeğin tüm hücrelerinin oluştuğu bu dönemin daha başındayken patolojik durumlar varsa tespit ve tedavi edilmeli. TANSİYON VE KİLO TAKİPLERİ YAPILIR Hasta bu muayenede nasıl besleneceği sıvı alımı, yapacağı egzersiz, kaçınması gerekenler, ilişki durumu ve diğer öğrenmek istedikleri ile ilgili ayrıntılı bilgilendirilir. İlk ultrason muayenesini takiben aylık periyotlarda kadın doğumcu tarafından görülen hastanın düzenli olarak tansiyon ve kilo takipleri yapılır.

TEST YAPILMAZ YA DA GECİKİLİRSE İlk muayenelerde mutlaka rutin gebelik tahlilleri denen bir grup kan ve idrar testleri istenir. 11.-14. hafta arası down sendromu gibi bir grup zeka özrü ile giden hastalıkların tarandığı ikili test (ya da kombine test). Bu test yapılmaz ya da gecikilirse 16-19 haftalar arası üçlü ya da dörtlü zeka testi yapılabilir. Bebeğe ait anomalileri erken tespit etmek ve böylece doğar doğmaz tedavisine gecikmeden başlayabilmek amacıyla 20-22. haftalar arası 2. düzey ayrıntılı obstetrik ultrason ve gerekirse dopler, zorunlu bir diğer testtir. 24-28. haftalar arasında özellikle risk grubunda olan; ailesinde diyabet hastaları olan, önceki gebeliklerinde 4000 gramın üzerinde iri doğum yapan ya da önceki gebeliklerinde şeker yükleme testleri yüksek çıkan gebeler, gebeliklerinde aşırı kilo alan ya da aşırı tatlı ve hamur işi tüketen gebeler mutlaka 50 gr ya da 75 gr oral glikoz tolerans testi ile değerlendirilmeli. NST TESTİ Son aylara girerken doğum öncesi tekrar kan sayımıyla değerlendirilirken hastaya son ay rutinde haftada bir NST (Nonstres test) denen bebeğe ait iyilik halinin değerlendirilmesi amacıyla fetal kalp atımları ve annenin sancılarının yazdırıldığı NST testi yapılır.