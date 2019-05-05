İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarda 3 hastane vuruldu

İDLİB (AA) - Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlenen hava ve kara saldırılarında 3 hastane vuruldu. Öğleden bu yana düzenlenen hava saldırılarında 9 sivil yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve destekçileri, sabah saatlerinden itibaren Hama'nın kuzey ve batı kırsalında Morik, Latamine, Kefer Zita ve Kifrenbude ilçeleri, Madik Kalesi beldesi, Zeyzun, El İnkavi, El Hüveyz, El Huveyce, El Havvaş, Tel Es Sahır ve El Zekat köylerine, İdlib'in güneydoğu ve güneybatısında Kifrenbil ilçesi, El Habit, Has, El Knidde, Ernebe, Der Sünbül ve Termela köylerine yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, öğle saatlerinden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Kifrenbil ilçesinde 1, Termela'da 2, Der Sünbül'de 1, Has'da 1, Ernebe'de 1, El Kinidde'de 1 ve El Habit'ta 2 olmak üzere toplam 9 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Böylece sabah saatlerinden bu yana "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava ve kara saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi.