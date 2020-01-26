İdlib'de son 3 günde 31 bin 600 sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları nedeniyle son 3 günde 31 bin 600 sivil daha yerinden edildi.

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'ın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Rusya'nın da hava desteği sağladığı saldırılarda Daret İzze, Etarib, Hureytan, Hayyan, Anadan, Ayncara, Kasimiyye, Sellüm, Han Tuman, Han Asal, Kefer Naha Bara ve Ayn Cara'dan göçler sürüyor.

Beşşar Esed rejimi askeri ile İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonucunda, son 3 günde 6 bin 200 aileden oluşan 31 bin 600 sivil daha yerinden edildi.

Yerinden edilenlerin büyük kısmı Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türkiye'nin teröristlerden temizlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.

İdlib'in güney ve güneydoğusu ile Halep'in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerinden Kasım 2019'dan bu yana 481 bin sivil yerinden edildi.