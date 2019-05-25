İSTANBUL (AA) - Cervantes'in ünlü eseri Don Kişot'un başkahramanı Mançalı Şövalye'nin işlendiği "Mançalı Adam" müzikali, sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) "idealizm" temasıyla sahnelediği eserin prömiyeri Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) gerçekleştirildi.

Mitch Leigh tarafından bestelenen iki perdelik eserin metin ve şarkı sözlerini Dale Wasserman ile Joe Darion kaleme aldı. Güngör Dilmen tarafından çevirisi yapılan müzikalin yönetmenliğini ise Murat Göksu üstlendi.

İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan'ın "Don Kişot"u canlandırdığı müzikalde, "Sancho" rolünde Çağrı Köktekin, "Aldonza" rolünde Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, "Hancı" rolünde Gökçe Şenyüz, "Rahip" rolünde Serkan Bodur, "Dr. Carrasco" rolünde Can Reha Gün, "Antonia" rolünde Begüm Karacasu sahne aldı. Gösterimde ayrıca Engin Yavuz, Özlem Abacı, Eda Erdaş, İris Arıkan, Ali Haydar Taş, Cengiz Arslan, Bahadır Özkoca, Hakan Ceyhan, Fatih Çakmak, Okan Fidan, Utku Bayburt, Zeynep Aslan ve Bahadır Özkoca da rol aldı.