İdrar yolu enfeksiyonuyla karıştırılıyor! Mesane kanserinin sessiz belirtisine dikkat

Bazı kanser türleri, erken evrelerde belirgin şikayetlere yol açmadığı veya belirtileri daha hafif hastalıklarla karıştırılabildiği için geç fark edilebiliyor. Bu hastalıklardan biri olan mesane kanseri de idrar yolu enfeksiyonuna (İYE) benzeyen belirtilerle ortaya çıkabiliyor.

Cancer Research verilerine göre İngiltere'de her yıl yaklaşık 10 bin 900 kişiye mesane kanseri teşhisi konuluyor. Bu sayı, günde yaklaşık 30 yeni vakaya karşılık geliyor. Mesane kanseri, ülkede en sık görülen 11'inci kanser türü olarak belirtiliyor.

Hastalık, mesanenin iç yüzeyini kaplayan dokuda anormal hücrelerin çoğalması ve tümör oluşmasıyla gelişiyor. Mesane kanserinin en yaygın belirtisi ise idrarda kan görülmesi. Ancak bu durum idrar yolu enfeksiyonu gibi farklı sağlık sorunlarında da ortaya çıkabiliyor.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUYLA KARIŞTIRILABİLİYOR

Mesane kanserinin bazı uyarı işaretleri, idrar yolu enfeksiyonunun belirtileriyle benzerlik gösteriyor. Sık sık tuvalete gitme ihtiyacı, aniden bastıran idrar yapma isteği ve idrar sırasında yanma hissi bu belirtiler arasında yer alıyor.

Özellikle idrar yaparken hissedilen ve geçmeyen keskin ağrı, enfeksiyonla ilişkilendirilerek göz ardı edilebiliyor. Bu nedenle mesane kanserinin erken uyarı işaretleri fark edilmeyebiliyor.

Haberde aktarılan Action Bladder Cancer UK verilerine göre mesane kanseri, hastalığa yakalanan kişilerin yaklaşık yarısının hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bununla birlikte hastalık erken evrede tespit edildiğinde hayatta kalma oranının yüzde 80'e ulaştığı belirtiliyor. Bu veriler, erken teşhis ve zamanında değerlendirme yapılmasının önemini ortaya koyuyor.

İLERİ EVREDE FARKLI BELİRTİLER ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Mesane kanseri ilerleyerek vücudun diğer bölgelerine yayıldığında farklı şikâyetler görülebiliyor. Hastalığın ileri evresinde ortaya çıkabilecek belirtiler şöyle sıralanıyor:

İstem dışı kilo kaybı

Bacaklarda şişlik

Pelvik bölgede ağrı

Kemik ağrısı

İDRARDA KAN GÖRÜLMESİ DURUMUNDA NE YAPILMALI?

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), idrarda kan görülmesi halinde başka bir belirti olmasa bile acil doktor randevusu alınmasını veya NHS 111 üzerinden sağlık desteği istenmesini öneriyor.

İdrardaki kan parlak pembe, kırmızı ya da koyu kahverengi renkte görülebiliyor. Kan miktarının az olması, ilk kez ortaya çıkması veya kişinin gördüğü rengin gerçekten kan olup olmadığından emin olamaması da değerlendirme gerekliliğini ortadan kaldırmıyor.

İdrarda kan görülmesi her zaman ciddi bir hastalığa işaret etmiyor. İdrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşları veya prostat büyümesi gibi farklı nedenler de bu duruma yol açabiliyor. Ancak altta yatan nedenin belirlenmesi için şikâyetin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.