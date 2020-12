IEM Katowice 2021 koronavirüs nedeniyle seyircisiz!

Koronavirüs birçok açıdan hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Salgın boyunca pek çok etkinlik koronavirüs nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirildi. Şimdi biri daha, üst üste ikinci kez bu şekilde gerçekleştirilmek üzere.

ESL, 2021'de düzenlenecek ilk ESL Pro Tour Masters Championship etkinliği olarak öne çıkan IEM Katowice 2021'in seyircisiz oynanacağını resmen duyurdu. ESL'nin açıklamasına göre etkinlik, LAN etkinliği olarak oynanacak.

ESL yöneticisi Michał Blicharz duyuru hakkında ise Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Blicharz paylaşımında “2 yıl üst üste seyirci olmadan bu etkinliklerin gerçekleşmesi gerçekten utanç verici ama olan bu. Güvenli ortam sağlandığında sizi Spodek’te göreceğiz.” ifadelerine yer verdi. IEM Katowice 2021 18-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

The #IEM Katowice CSGO, SC2 and WC3 tournaments will all be played as no audience, studio events. It's a great shame to go without an audience two years running, but it is what it is. We will see you in Spodek when it's safe to do so. https://t.co/39I4lOHACi