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IEM Katowice 2021 koronavirüs nedeniyle seyircisiz!

Enes Çırtlık Enes Çırtlık 15.12.2020 17:43 | Son Güncelleme:
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IEM Katowice 2021 koronavirüs nedeniyle seyircisiz!

Koronavirüs IEM Katowice 2021 etkinliğini de etkiledi. ESL, 1 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip IEM Katowice 2021 etkinliğinin seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

Koronavirüs birçok açıdan hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Salgın boyunca pek çok etkinlik koronavirüs nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirildi. Şimdi biri daha, üst üste ikinci kez bu şekilde gerçekleştirilmek üzere.

IEM KATOWİCE 2021 İÇİN KARAR AÇIKLANDI

ESL, 2021'de düzenlenecek ilk ESL Pro Tour Masters Championship etkinliği olarak öne çıkan IEM Katowice 2021'in seyircisiz oynanacağını resmen duyurdu. ESL'nin açıklamasına göre etkinlik, LAN etkinliği olarak oynanacak.

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'UTANÇ VERİCİ AMA OLAN BU'

ESL yöneticisi Michał Blicharz duyuru hakkında ise Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Blicharz paylaşımında “2 yıl üst üste seyirci olmadan bu etkinliklerin gerçekleşmesi gerçekten utanç verici ama olan bu. Güvenli ortam sağlandığında sizi Spodek’te göreceğiz.” ifadelerine yer verdi. IEM Katowice 2021 18-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


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