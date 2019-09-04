İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti! (Ahmet Bağış kimdir?)

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Bağış, "Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada istifa dilekçesini de paylaşan Bağış'ın dilekçesinde "İş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği İETT Genel Müdür Vekilliği görevimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verildi.

AHMET BAĞIŞ KİMDİR?

Ahmet Bağış 1973 yılında Mardin'de dünyaya geldi. Ortaöğretimini Mardin'de tamamladı. Mardin Lisesi mezunudur. Üniversiteye Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde başladı. Yüksek Lisans ve doktorasını ise Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

Ahmet Bağış'ın iş hayatının tamamı İETT Genel Müdürlüğü'nda geçti. 2005-20010 yılları arasında Bilgi İşlem, 2010 yılında Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, 2010-2013 yılları arasında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve 2013-2014 yılları arasında ise İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı olarak görev yaptı.

2014 yılında Genel Müdür Yardımcısı olan Ahmet Bağış, 2017 yılında Genel Müdür olarak atandı. İngilizce ve Arapça bilen Bağış evli ve üç çocuk babasıdır.

