Rumen vatandaşlarına kimlikle seyahat! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Düzenlemeyi hayata geçirdik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Karşılıklı ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır. Rumen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu şekilde beşeri münasebetlerimizin artacağına inanıyoruz.

Katliamların önüne geçecek adımlar atılmıyor. Netanyahu, soykırım politikalarına devam ediyor. Buna artık bir dur denilmesi gerekmektedir.

Terörle mücadelede görüşmelerimizin gündeminde yer aldı. PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede Romanya'dan beklentilerimizi paylaştık. Romanya'da yaşayan Türk ve Türk tatar toplumlarını aramızdaki dostluk köprüsü olarak görüyoruz.

RUMEN VATANDAŞLARINA KİMLİKLE SEYAHAT

Rumen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu şekilde beşeri münasebetlerimizin artacağına inanıyoruz.

KATLİAMIN ÖNÜNE GEÇİLECEK ADIMLAR ATILIYOR

Sayın Başbakan ile bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bunların en başında İsrail zulmü geldi. İsrail'in durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenliklerinin teminat altına alınmasında uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır. Katliamın önüne geçilecek adımlar atılmıyor.

Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikasına devam ediyor. Buna artık dur denilmesi gerekiyor Romanya'nın da uluslararası çabalara katkı vereceğine inanıyorum.

Ukrayna'daki savaşı da ele aldık. Türkiye savaşın başlangıcından bu yana çatışmasın sona erdirilmesi konusunda önemli katkılar sundu. NATO müttefikimiz Romanya ile ilişkilerimizin ülkelerimizin menfaatleri doğrultusunda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki toplantımızı da Bükreş'te gerçekleştireceğiz."

"BURADA OLMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ise şunları ifade etti:

"Bugün Ankara'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Romanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerindeki en önemli ana tanıklık ediyoruz. Romanya ve Türkiye arasındaki ilk ortak hükümet toplantısı fiilen gerçekleştirmiş olduk. Bu ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır. Burada sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek dostlarının kim olduğunu bilen vizyoner liderdir. Geçen yıl korkunç depremin ardından Romenler ilk anlardan itibaren biz varız dediler. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya vatandaşlarına yönelik yaptığı özel jest için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Romenler Türkiye'ye kimlik kartlarıyla seyahat edebilecekler.

Türkiye'nin bölgesel güvenliğe katkısı son derece önemli olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği liderlik için teşekkür etmek istiyorum.

Orta Doğu'daki durumu ele aldık. Gazze'de bir insanlık trajedisiyle karşı karşıya olduğumuz konusunda hemfikiriz.

Hükümetinizin bu ilk toplantısının başarısının stratejik ortaklığımızın gelişmesinin önünü açacağına inanıyorum. İki heyet üyelerine de teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı sizi ve bakanlarınızı en kısa zamanda Bükreş'te ağırlamayı umuyorum."







