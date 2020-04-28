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İftara ne kadar kaldı? 28 Nisan 2020 için İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 10:03 | Son Güncelleme

Ramazan ayının beşinci günündeyiz. İftar saati yavaş yavaş ileriye doğru ilerliyor. Peki iftara ne kadar kaldı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm diğer iller için iftar saatleri...

İftara ne kadar kaldı? 28 Nisan 2020 için İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri

2020 yılının Ramazan ayına giriş yaptık ve beşinci güne geldik bile. Ramazan’ın ilk 3 günü sokağa çıkma kısıtlaması ile geçti. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve yeni hafta ile Ramazan devam ediyor. Bugün yani 28 Nisan 2020 Perşembe de iftara ne kadar kaldı merak ediliyor. Mynet’in Ramazan imsakiyesi ile bulunduğunuz ilde iftar saat kaçta öğrenebilirsiniz.

İFTARA NE KADAR KALDI?

28 Nisan 2020 için İstanbul’da iftar saati 20.04, Ankara’da 19:47, İzmir’de 20:07. Diğer iller için de gün gün iftar saatlerini aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz Mynet’in imsakiye sayfası ile öğrenebilirsiniz.

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ORUÇ NASIL AÇILIR?

Orucu duayla açmak sünnettir. Bunun dışında hurma varsa hurmayla, zemzem varsa zemzemle başlamak, su ya da çorbayla da devam etmek gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra ara verilebilir, akşam namazı kılınır. İftarı açmadan namaz kılmak doğru bulunmaz.

Hızlı bir şekilde yemek yememek gerekir. Doktorlar da bunu tavsiye etmez, sünnet olan da budur. Orucu açtıktan sonra akşam namazını kılıp daha sonra ölçülü bir şekilde yemeğimizi yemek daha doğrusudur. Özellikle açık büfeler israfa sebep olmaktadır, bunlara dikkat etmek gerekir.

İFTAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞ

“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü."

İFTAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞ

“Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum.”

ORUÇ NEYLE AÇILIR?

Orucu hurma ile açmak şart mı gibi sorular her sene sorulur. İftarın hurma, tatlı ve su gibi şeylerle yapılması müstehaptır. Peygamberimiz (s.a.s.), “Biriniz orucunu açtığı zaman hurma ile açsın. Hurma bulamazsa su ile açsın. Çünkü su temizdir / temizleyicidir.” (Tirmizî, “Savm”, 10). Müslüman orucunu bulabildiği herhangi bir gıda maddesi ile açabilir, hadislerde belirtilen şeyler tavsiye niteliğindedir. Yani orucu hurma ile açmak sünnettir. İlla hurma ile açılacak diye bir kaide yoktur. Ki hadiste Peygamberimiz, hurma yoksa suyla orucun açılabileceğini bildirmiştir.

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