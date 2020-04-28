İftara ne kadar kaldı? 28 Nisan 2020 için İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri

2020 yılının Ramazan ayına giriş yaptık ve beşinci güne geldik bile. Ramazan’ın ilk 3 günü sokağa çıkma kısıtlaması ile geçti. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ve yeni hafta ile Ramazan devam ediyor. Bugün yani 28 Nisan 2020 Perşembe de iftara ne kadar kaldı merak ediliyor. Mynet’in Ramazan imsakiyesi ile bulunduğunuz ilde iftar saat kaçta öğrenebilirsiniz.

İFTARA NE KADAR KALDI?

28 Nisan 2020 için İstanbul’da iftar saati 20.04, Ankara’da 19:47, İzmir’de 20:07. Diğer iller için de gün gün iftar saatlerini aşağıdaki link ile ulaşabileceğiniz Mynet’in imsakiye sayfası ile öğrenebilirsiniz.

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ORUÇ NASIL AÇILIR?

Orucu duayla açmak sünnettir. Bunun dışında hurma varsa hurmayla, zemzem varsa zemzemle başlamak, su ya da çorbayla da devam etmek gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra ara verilebilir, akşam namazı kılınır. İftarı açmadan namaz kılmak doğru bulunmaz.

Hızlı bir şekilde yemek yememek gerekir. Doktorlar da bunu tavsiye etmez, sünnet olan da budur. Orucu açtıktan sonra akşam namazını kılıp daha sonra ölçülü bir şekilde yemeğimizi yemek daha doğrusudur. Özellikle açık büfeler israfa sebep olmaktadır, bunlara dikkat etmek gerekir.