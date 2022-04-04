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Iğdır'da 'sevgilime laf attın' kavgası! Bayılmasına rağmen dövdüler, kafasını taşla ezdiler

04.04.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da bir kişi 'sevgilime laf attın' gerekçesiyle 6 kişiyle bir araya gelip 18 yaşındaki Y.P. adlı genci öldüresiye dövdü, hırsını alamayan şahıslar daha sonra kafasını taşla vurarak ezmeye çalıştı. Aldığı darbelerle ağlayarak yere düşen kişi bayılmasına rağmen vurmaya devam eden kişiler olay yerinden kaçtı. Olay sonrası ekipler harekete geçerken 2 kişi polislerce gözaltına alındı. Dövülen gencin sağlık durumu iyiyken, kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu.

Iğdır'da 'sevgilime laf attın' kavgası! Bayılmasına rağmen dövdüler, kafasını taşla ezdiler

Iğdır’da 7 kişi bir genci aralarına alarak öldüresiye dövdüler, hırsını alamayan caniler, çocuğun başına vurarak başını ezmeye çalıştı. Olay, iddiaya göre, geçen Çarşamba günü Iğdır’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi etrafına topladığı kişiler ile birlikte, 'sevgilime laf attın' diyerek bir genci köşeye sıkıştırdı. Genci aralarına alan 7 kişi önce kısa bir konuşma yaptı, daha sonra hep birlikte gence saldırmaya başladı.

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KAFASINI TAŞLA EZDİLER

Tekme, tokat saldırdıkları kişiyi yere atan caniler daha sonra gencin kafasına vurmaya başladı. Aldığı darbelerle ağlayarak yere düşen kişi bayıldı. Bayılan kişiye acımayan caniler vurmaya devam etti. Daha sonra, polis geliyor diyerek bulundukları yerden kaçtılar. Genci vuran caniler yaptıkları marifetmiş gibi yaptıklarını telefon ile kaydettiler.

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2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Çalışma sonucu olayla ilgili 2 kişi polislerce gözaltına alındı. Olaya ilişkin bir kişinin de arandığı belirtildi. Dövülen gencin de olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alarak zanlılardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Mağdur gencin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(İHA)

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