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Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesinin ilk hastasına ameliyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 15:47 | Son Güncelleme

Hastanede ilk tedavi ayağı kırılan bir köpeğe yapıldı

Otomobilin çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği, Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesinde ilk kez yapılan ameliyat ile tedavi edildi.

Iğdır Üniversitesinde geçen hafta faaliyete geçen Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesinde ilk cerrahi operasyon ayağı kırılan köpeğe yapıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan köpek, vatandaşlar tarafından Doğubayazıt Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğüne götürüldü. Belediyenin veteriner hekimi tarafından radyolojik muayenede sol ayağının kırık olduğu teşhisi konuldu.

Merkezde gerekli cerrahi operasyonun yapılacağı yeterli ekipman bulunmadığından, yaralı köpek Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesinde getirildi.

Hastanede ayak filmi çekilen köpek, 3 uzman hekimin yaptığı müdahaleyle ameliyat edildi.

Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Veteriner Hekimi Doç. Dr. Başaran Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı köpeğin Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesinin ilk hastası olduğunu söyledi.

Karademir, "Hastanemizin kuruluş amacı da bölgemizdeki büyük ve küçükbaş hayvanlar ile kedi ve köpek benzeri evcil ve sokak hayvanları tedavi etmektir. Yaralı hayvanın gereken ilaç tedavisi yapıldı, yapılan 3 saatlik cerrahi operasyonun ardından ameliyat edildi. Bir süre burada tedavisi sürecek olan hayvan daha sonra barınağına gönderilecek." dedi.

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