İğnesiz, neştersiz ve ağrısız gençleşme!

Bio Heating Mask: Ciltte oluşan kuruluğu giderir, nem kaybını önler ve yükseltir. Yağlanmayı azaltır ve gözenekleri, dokuları sıkılaştırır. Doğal ısınma soğuma özelliği olan maske, cildi hızlı şekilde tazeleyip, yenileyip gençlik kazandırıyor. Soğuk aylarda cildin aşırı kuruyup pullanmasını önlemek amacıyla beslenmesi gerekir. Özellikle peeling sonrası “ Meso – Myo – System ” uygulanır.

Peeling sonrası yeni gelen cildin, beslenmesi, nemlenmesi ve korunması çok önemlidir. Peeling uygulama esnasında cilt kurur ve daha fazla nemi azalır. Cildi besleyen, yenileyen, cilt fonksiyonlarını dengeleyen Bio Heating Mask uygulanır.

Soy - Besle yöntemi, uygulatarak cilt sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz. Soy - besle yöntemi, cilde daha genç ve sağlıklı bir görünüm kazandıran biyolojik peeling uygulanır. Biyolojik peeling, sertleşip kalınlaşan cildi ölü hücrelerden arındırmak amacıyla uygulanan, doğal bitkisel işlemdir. Derinin üst tabakası soyulur, alttan yeni cilt tabakasının oluşması sağlanır. Yeni gelen cildin dokusu ve rengi daha düzgün canlıdır.

Oxy Mask: Özellikle hassas, kılcal damarlı ciltlerde, cildi rahatlatan, kırmızı renkli görünümlü ciltleri kırmızı rengi solduran ve tabii görünümünü sağlayan yoğun maske. Cilde sürülerek 25 dakika bekleme süresinden sonra maske temizlenir. Maske sonrası cildi nemlendiren ve dış etkenlere karşı koruyan “Capillyr Booster Cream” sürülerek korunur.

Oxy Energy: Cilt hücrelerini oksijen ile besleyerek kan dolaşımını düzenliyor. Hücreler oksijenlenince kendini yenileme yeteneği uyarılmış oluyor. Böylece cilt fonksiyonlarını yenileyerek, ciltteki nem, hassasiyet, kılcal damar gibi cilt problemleri düzenleniyor. Üst deri olan epidermis yenilenerek taze, sağlıklı, pürüzsüz cilt elde ediliyor.

Meso – Myo – System: Kolejen, elastin, vitamin, hyaluronic acid, içeren etken maddeler “ Meso – Myo – System ” yoluyla cilt altına iğnesiz zerk ettirmesini sağlayan yöntemdir. Ciltte eksilmeleri tamamlıyor, hücre taşları onarıp yeniden inşa ediyor. Cilt sağlıklı ve daha doğal genç görünüme kavuşuyor. Soğuk havada hassaslaşan ciltlere ise “Oxy Energy ve yoğun Oxy Mask” uygulanarak hassasiyet, kızarıklık azalması sağlanıyor.

Soy - Besle, yönteminden sonra cildinizi ev bakımı ile destekleyin ve dış etkenlere karşı koruyun. Özellikle dış etkenlerden, kirli hava, güneş, kapalı hava koşulları olsa dahi yine korunmalıdır. Tabii ki yaz güneş koruyucuları kullanmanız gerekmiyor, daha hafif düşük faktörlü yani 15 - 20 faktörlü yeterli gelir. Veya koruyucu faktör içeren renkli nemlendiriciler de vardır rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Her zaman kendinize ayıracağınız 5 dakikalık cilt temizliği ve bakımı, sizin daha dinç, enerjik görünmenizi sağlayacaktır.

**Nesrin Sürer

İnt. Dipl. Kozmetisyen

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